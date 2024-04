(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Municipale. Il 22 aprile il convegno “L’approccio mentale all’intervento per operatori di polizia locale”

In foto Fabio Calvelli, rappresentante provinciale dell'ANVU e organizzatore del convegno

L'evento si svolgerà all'Auditorium Pamela Ognissanti in via Piero Gobetti, 11F (quartiere Corea) il prossimo 22 aprile. Al convegno, che si aprirà alle 9 e proseguirà fino all'ora di pranzo, prenderanno parte anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, la comandante della polizia municipale di Livorno, Annalisa Maritan ed altri comandanti della Toscana e non solo

L’ANVU Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia organizza, tramite il rappresentante provinciale dell’Associazione, Fabio Calvelli, un convegno con il patrocinio del Comune dal titolo “L’approccio mentale all’intervento per operatori di polizia locale”. L’evento si svolgerà all’Auditorium Pamela Ognissanti in via Piero Gobetti, 11F (quartiere Corea) il prossimo 22 aprile. Al convegno, che si aprirà alle 9 e proseguirà fino all’ora di pranzo, prenderanno parte anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, la comandante della polizia municipale di Livorno, Annalisa Maritan ed altri comandanti e colleghi della polizia municipale provenienti da tutta la Toscana ed anche oltre.

Il convegno si pone i seguenti obiettivi:

– Contesto ed importanza dell’approccio mentale all’intervento dl polizia;

– Utilizzo operativo degli strumenti a disposizione dell’operatore, arma d’ordinanza, spray al peperoncino e mazzetta distanziatrice;

– Effettuare la scelta giusta dello strumento a disposizione dell’operatore a seconda dell’intervento;

– Importanza della Formazione, anche in contesti privati;

– Importanza delle protezioni balistiche, come e quando indossarle e come scegliere la protezione più adatta alla tipologia di intervento;

– Analisi del passaggio da situazione pacifica a evento violento;

– Effetto tunnel e mantenimento della soglia di attenzione;

– Visione, tramite blue gun, delle varie tecniche di utilizzo dell’arma di ordinanza.

Il programma è disponibile cliccando sulla clip bianca su sfondo blu che potete trovare sopra il titolo.

Per info e iscrizioni: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©