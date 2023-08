Murubutu live in Fortezza Nuova

Sabato 2 settembre a partire dalle ore 21, si apriranno le porte del palco grande per il rapper emiliano nell’unica tappa toscana del tour “Storie d’amore illustrate” (clicca qui per le info biglietti).



“Storie d’amore illustrate” tour

Lo spettacolo live di Murubutu unisce la sua musica alle illustrazioni di Ernesto Anderle detto “Roby il pettirosso”. Lo show sarà l’occasione per presentare il libro “Storie d’amore con pioggia”, uscito a maggio 2023 per Beccogiallo, in cui i racconti del rapper emiliano sono interpretati, con stili e tecniche differenti, dal disegnatore trentino. Ogni canzone del concerto proporrà, quindi, un’immersione completa, grazie alla proiezione su megaschermo dei racconti musicati. A impreziosire i brani ci saranno anche la splendida voce della cantante soul Diana Ghebrelul Iassu, la tromba jazz di Gabriele Polimeni e gli scratches di Dj Dima. Una pioggia di suoni e immagini per un nuovo viaggio nella letteratura.

Murubutu

Murubutu, al secolo Alessio Mariani, si avvicina all’hip hop all’inizio degli anni ’90. Insegnante di filosofia e storia presso il liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia, dal 2000 comincia a riflettere sulla interazione fra contenuti scolastici e musica rap. L’intento è fare del rap un mezzo espressivo per fare cultura senza trascurare lo stile. Il risultato è un nuovo sottogenere musicale: il rap didattico, concretizzato nel 2006 dall’uscita dell’album “Dove vola l’avvoltoio” con il collettivo La Kattiveria. Sulla scorta della contaminazione fra rap e narrativa Murubutu intraprende, nel 2009, un progetto solista, interamente dedicato allo storytelling, in cui sonorità hip hop classiche fanno da tappeto a testi con una forte curvatura cantautorale e accenti poetici. Nel 2011, vince il secondo premio al Concorso nazionale per cantastorie “G.Daffini” con il brano “Anna e Marzio”. La sua attività musicale fino a oggi è rappresentata da quattro album distribuiti dall’etichetta bolognese Irma/Mandibola records: “Il giovane Mariani e altri racconti”(2009), “La bellissima Giulietta e il suo povero padre grafomane“(2011), “Gli ammutinati del Bouncin (Ovvero mirabolanti avventure di uomini e mari)”(2014), “L’uomo che viaggiava nel vento e altri racconti di brezze e correnti”(2016), quest’ultimo in collaborazione con esponenti dell’hip hop italiano quali Dargen D’Amico, Rancore, Ghemon, nonché dei membri de La Kattiveria. Nel 2015, collabora con il duo hip hop sperimentale Uochi Toki nel brano Rest in Prose, Rest in Poetry contenuto nell’album “Il limite valicabile“. Nel 2019, esce l’album “Tenebra è la notte ed altri racconti di buio e crepuscoli” costruito attorno al tema della notte e del buio, a cui partecipano Caparezza, Mezzosangue e Willie Peyote. L’anno seguente, esce “Infernvm”, realizzato insieme a Claver Gold e liberamente ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri. A gennaio 2022, pubblica l’album “Storie d’amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali“. Dopo un intenso tour in tutta Italia, da settembre porta avanti il progetto “Scelgo le mie parole con cura“, in cui indaga, in una serie di talk, il rapporto tra rap italiano e letteratura. Il 20 gennaio 2023, a un anno dall’uscita, annuncia la deluxe edition di “Storie d’amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali”, pubblicato da Glory Hole Records e distribuito da Believe Digital. Gli inediti, prodotti da Gian Flores e James Logan, producer di fiducia del rapper emiliano, esplorano ulteriormente il concept del progetto originale: la pioggia e il tempo, protagonisti assoluti del disco, sono soggetto e contesto dei suo racconti e delle sue riflessioni.

