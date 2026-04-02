Musei aperti e visite guidate per le festività pasquali

Aperture straordinarie e visite guidate a partenza garantita per il weekend di Pasqua. Il Museo della Città aperto a Pasqua e a Pasquetta con orari speciali e ingresso gratuito domenica 5 aprile

In occasione del weekend lungo di Pasqua, i Musei civici di Livorno osserveranno aperture straordinarie con visite guidate a partenza garantita, offrendo un’opportunità per scoprire e approfondire il patrimonio storico-artistico della città durante i giorni di festa.

Il Museo della Città di Livorno sarà regolarmente aperto domenica 5 aprile – giorno di Pasqua e prima domenica del mese, con ingresso gratuito – e osserverà inoltre un’apertura straordinaria per il Lunedì di Pasqua, 6 aprile, con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00. Il Museo della Città rappresenta uno dei principali luoghi di narrazione della storia e dell’identità interculturale livornese: attraverso le sue due sezioni dedicate alla storia e alle arti, accompagna i visitatori e le visitatrici in un percorso che attraversa i secoli, dalle testimonianze antiche e medievali, fino alla stagione moderna e contemporanea, restituendo il carattere cosmopolita, mercantile e profondamente stratificato della città, e la grande vitalità artistica dal secondo dopoguerra agli anni ’80. Le raccolte documentano la formazione urbana, le trasformazioni sociali e culturali e il ruolo di Livorno nel Mediterraneo, offrendo al contempo una lettura artistica che intreccia committenze, protagonisti del territorio e tangenze con l’arte di ricerca nazionale e internazionale del secondo Novecento. Il Museo Mediceo ai Granai di Villa Mimbelli resterà aperto fino a venerdì 4 aprile (dalle ore 14:30 alle 19.00) e resterà chiuso domenica 5 e lunedì 6 aprile.

Visite guidate a partenza garantita – Museo della Città

Sabato 4 aprile

Ore 17.00 Visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna

Costo: 3 € oltre al biglietto di ingresso al Museo;

Domenica 5 aprile – Prima domenica del mese (ingresso gratuito tutto il giorno)

Ore 17.00 – Visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna

Costo: 3 €; ingresso al Museo gratuito.

Informazioni e prenotazioni

Museo della Città – Polo Culturale dei Bottini dell’Olio

0586 824551

[email protected]

museodellacittalivorno.it

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