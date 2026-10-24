“Musei aperti – Percorsi per grandi e piccoli”. Un ciclo di visite interattive per famiglie e Halloween al Museo Fattori
“Musei Aperti: percorsi per grandi e piccoli” è l'iniziativa promossa dal Comune di Livorno in collaborazione con le Cooperative Itinera, Agave e CoopCulture
“Musei Aperti: percorsi per grandi e piccoli” è l’iniziativa promossa dal Comune di Livorno in collaborazione con le Cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.
Si tratta di un ciclo di visite interattive che hanno luogo la domenica e sono rivolte alle famiglie presso i due poli museali cittadini: il Museo Civico Giovanni Fattori e il Museo della Città. Obiettivo principale è quello di far conoscere il patrimonio artistico cittadino in modo divertente attraverso attività ludico creative, che stimolano l’osservazione, la comunicazione e la socializzazione.
I percorsi avranno luogo una domenica al mese da novembre 2026 a maggio 2027 + uno speciale sabato 31 ottobre 2026 in occasione di Halloween.
CALENDARIO
- Sabato 31 ottobre 2026, ore 16.30 – “Halloween al Museo Fattori”
- Domenica 15 novembre 2026, ore 10.30 – Visita guidata interattiva per famiglie,Museo della Città
- Domenica 20 dicembre 2026, ore 16.30 – Visita guidata interattiva per famiglie,Museo Giovanni Fattori
- Domenica 17 gennaio 2027, ore 10.30 – Visita guidata interattiva per famiglie Museo della Città
- Domenica 21 febbraio 2027, ore 16.30 – Visita guidata interattiva per famiglie Museo Giovanni Fattori
- Domenica 21 marzo 2027, ore 10.30 – Visita guidata interattiva per famiglie Museo della Città
- Domenica 18 aprile 2027, ore 16.30 – Visita guidata interattiva per famiglie, Museo Giovanni Fattori
- Domenica 16 maggio 2027, ore 10.30 – Visita guidata interattiva per famiglie, Museo della Città
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E COSTI
- Costo bambino: 10,00 € /Costo attività + merenda: 14,00 €
- Secondo figlio: 8,00 € / Costo attività + merenda: 12,00 €
- Adulti accompagnatori: biglietto ridotto 8,00 €.
- È richiesta la presenza di un adulto ogni due bambini.
- La merenda sarà fornita dai bar presso i musei
INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LE BIGLIETTERIE DEI MUSEI
- Museo Fattori: tel. 0586824607 – [email protected]
- Museo della Città: tel. 0586824551 – [email protected]
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