“Musei aperti – Percorsi per grandi e piccoli”. Un ciclo di visite interattive per famiglie e Halloween al Museo Fattori

“Musei Aperti: percorsi per grandi e piccoli” è l'iniziativa promossa dal Comune di Livorno in collaborazione con le Cooperative Itinera, Agave e CoopCulture

“Musei Aperti: percorsi per grandi e piccoli” è l’iniziativa promossa dal Comune di Livorno in collaborazione con le Cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

Si tratta di un ciclo di visite interattive che hanno luogo la domenica e sono rivolte alle famiglie presso i due poli museali cittadini: il Museo Civico Giovanni Fattori e il Museo della Città. Obiettivo principale è quello di far conoscere il patrimonio artistico cittadino in modo divertente attraverso attività ludico creative, che stimolano l’osservazione, la comunicazione e la socializzazione.

I percorsi avranno luogo una domenica al mese da novembre 2026 a maggio 2027 + uno speciale sabato 31 ottobre 2026 in occasione di Halloween.

CALENDARIO

Sabato 31 ottobre 2026 , ore 16.30 – “Halloween al Museo Fattori”

, ore 16.30 – Domenica 15 novembre 2026 , ore 10.30 – Visita guidata interattiva per famiglie,Museo della Città

, ore 10.30 – Visita guidata interattiva per famiglie,Museo della Città Domenica 20 dicembre 2026 , ore 16.30 – Visita guidata interattiva per famiglie,Museo Giovanni Fattori

, ore 16.30 – Visita guidata interattiva per famiglie,Museo Giovanni Fattori Domenica 17 gennaio , ore 10.30 – Visita guidata interattiva per famiglie Museo della Città

, ore 10.30 – Visita guidata interattiva per famiglie Museo della Città Domenica 21 febbraio 2027 , ore 16.30 – Visita guidata interattiva per famiglie Museo Giovanni Fattori

, ore 16.30 – Visita guidata interattiva per famiglie Museo Giovanni Fattori Domenica 21 marzo 2027 , ore 10.30 – Visita guidata interattiva per famiglie Museo della Città

, ore 10.30 – Visita guidata interattiva per famiglie Museo della Città Domenica 18 aprile 2027 , ore 16.30 – Visita guidata interattiva per famiglie, Museo Giovanni Fattori

, ore 16.30 – Visita guidata interattiva per famiglie, Museo Giovanni Fattori Domenica 16 maggio 2027, ore 10.30 – Visita guidata interattiva per famiglie, Museo della Città

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E COSTI

Costo bambino: 10,00 €

Secondo figlio: 8,00 € / Costo attività + merenda: 12,00 €

Adulti accompagnatori: biglietto ridotto 8,00 €.

È richiesta la presenza di un adulto ogni due bambini.

La merenda sarà fornita dai bar presso i musei

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LE BIGLIETTERIE DEI MUSEI

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