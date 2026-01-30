Musei civici gratuiti per la prima domenica del mese

Domenica 1° febbraio si rinnova l’iniziativa che prevede l’accesso gratuito ai musei civici. Il Museo della Città collocato nell’antico edificio dei Bottini dell’Olio e il Museo Mediceo ospitato ai Granai di Villa Mimbelli, pertanto, saranno aperti gratuitamente al pubblico

Domenica 1° febbraio si rinnova l’iniziativa che prevede l’accesso gratuito ai musei civici. Il Museo della Città collocato nell’antico edificio dei Bottini dell’Olio e il Museo Mediceo ospitato ai Granai di Villa Mimbelli, pertanto, saranno aperti gratuitamente al pubblico.

In programma alle ore 17 la visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna (costo 3 € per la visita; biglietto d’ingresso al Museo gratuito).

Info e prenotazioni: [email protected]

Ricordiamo che il Museo Fattori è temporaneamente chiuso per permettere il completamento dei lavori di restyling e per il riallestimento della collezione permanente.

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.