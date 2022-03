Musei, gli appuntamenti di domenica 27 marzo

Al Museo della Città “Arte e tecnologie tra antico e contemporaneo”, al “Fattori” tour anche per i più piccini su Gastone Razzaguta

Domenica 27 marzo ai musei civici livornesi visite guidate a tema per grandi e piccini. Al Museo della Città “Arte e tecnologie tra antico e contemporaneo”, al “Fattori” tour anche per i più piccini su Gastone Razzaguta. In dettaglio:

Domenica 27 marzo ore 17.00

Museo della Città, Bottini dell’Olio, piazza del Luogo Pio.

“Arte e tecnologie tra antico e contemporaneo” Visita guidata a tema per gruppi di adulti

Una visita guidata tematica per piccoli gruppi di adulti al Museo della Città promossa dalla cooperativa Itinera, alla scoperta delle opere della sezione contemporanea, in particolare del rapporto tra pratiche artistiche e tecnologie. Vi sono artisti come Enzo Mauri, Mario Schifano e tutta la corrente Optical, che si lasciano conquistare dai nuovi media e dalle loro ancora inesplorate potenzialità. Oppure altri, come gli esponenti della Pittura pittura, che invece reagiscono a molte delle sperimentazioni in atto e, negli anni ’70, tornano alle origini, utilizzando formule antiche tradotte in un linguaggio essenziale e contemporaneo. Sintesi e bilico tra le due tendenze, solo in parte opposte, Enrico Castellani unisce materiali tradizionali ed effetti ottici compatibili con le elaborazioni del computer, realizzando le sue superfici che cangiano con il mutare della luce.

Dove: Museo della Città di Livorno – sezione di arte contemporanea, Piazza del Luogo Pio 19

Destinatari: adulti

Costi: 3,50 euro (biglietto di ingresso ridotto al Museo); visita guidata 2 euro persona

Per informazioni e prenotazioni segreteria Museo della Città: tel: 0586 824551 email: [email protected]

Prenotazione anticipata consigliata, posti limitati nel rispetto delle norme di sicurezza legate all’emergenza sanitaria attualmente in corso. Accesso consentito con super green pass dai 12 anni in su, in ottemperanza al decreto-legge n.221 del 24 dicembre 2021.

Museo civico Giovanni Fattori

Domenica 27 marzo ore 16.00

Percorso dedicato ai bambini dal titolo “ Alla maniera di Gastone (Razzaguta)!”

La Cooperativa Agave in occasione dell’iniziativa “Gastone Razzaguta voce e memoria dell’arte labronica”, che si tiene dal 17 al 27 marzo, propone un percorso dedicato ai bambini dal titolo “ Alla maniera di Gastone!” Una divertente visita alla scoperta di questo strano personaggio: Gastone Razzaguta, amico dei più grandi pittori livornesi: Fattori, Nomellini, Romiti, Natali e molti altri. Scriveva, disegnava, pitturava e si inventava delle novelle divertentissime (raccolte nel suo bel libro: La Caccicchesca) su Livorno e su personaggi stravaganti e bizzarri realmente esistiti. Il geniale Razzaguta, si divertiva a fare di questi personaggi bellissime caricature, che ne esaltassero le caratteristiche fisiche e caratteriali. Dopo la visita guidata seguirà un laboratorio dove sarà spiegato ai bambini come si realizza una caricatura e loro stessi potranno cimentarsi nella riproduzione di un’opera.

Attenzione! Per i genitori è possibile in contemporanea seguire la visita guidata dedicata agli adulti “Gastone Razzaguta voce e memoria dell’arte labronica”, alle ore 16.00.

Costo iniziativa adulti : 2 euro + biglietto ingresso museo

Durata: 1 ora e trenta

Orari: 16.00

Destinatari: bambini (6-11 anni)

Costo attività bambini: 5 euro a partecipante

Per informazioni e prenotazioni: Biglietteria Museo Fattori tel. 0586/824607-824608 da martedì a domenica orario 9.00- 18.30 oppure inviare una mail a [email protected] indicando nominativo e recapito telefonico. Prenotazione obbligatoria anticipata.

Si ricorda che in ottemperanza al decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 l’accesso alla mostra sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti di Green Pass rafforzato unitamente a un documento di identità in corso di validità.