Musei in gioco, visite e laboratori al Museo Fattori e Museo della Città

Le attività sono gratuite, prenotazione obbligatoria anticipata contattando la segreteria didattica Itinera 0586-894563 (9-13 e 15-18) oppure inviando una mail a [email protected]

Proseguono le visite e i laboratori didattici a tema ludico-artistico nei musei civici del territorio: il Museo Civico “G. Fattori” e il Museo della Città. Le attività gratuite, rivolte ai bambini ed alle bambine dai 6 ai 10 anni, sono coordinate dalle cooperative Itinera ed Agave in collaborazione con il Comune di Livorno grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del Bando per la realizzazione di attività socio-educative a favore dei minori ai sensi del Decreto della Ministra per la famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 26/07/2024. Le attività prevedono sia un’attività di visita guidata all’interno delle sale espositive dei Musei sia un’attività esperienziale e pratica nelle sale didattiche delle due strutture.

Per informazioni Museo Fattori 0586-82.46.07 – Museo della Città 0586-82.45.51

