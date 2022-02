Museo della Città, domenica visita guidata con letture

Domenica 13 febbraio alle 17 ultimo imperdibile appuntamento dell’iniziativa “La parola alle opere”. Prenotazione anticipata consigliata. INFO: 0586.824551, mail [email protected]

Mediagallery

Domenica 13 febbraio alle 17 al Museo della Città di Livorno è previsto l’ultimo imperdibile appuntamento dell’iniziativa “La parola alle opere”: una serie di visite guidate pensate per raccontare ed approfondire nuovi ed inediti spetti legati alle opere della mostra “Magazzini generali. Le collezioni livornesi dai depositi al Museo”. In questa occasione le cooperative Itinera ed Agave, in collaborazione con il Comune di Livorno, presentano un nuovo percorso guidato dal titolo “Dal racconto al dipinto: cronache, aneddoti e favole” che si snoderà all’interno della mostra arricchito dalla breve lettura di cronache, poesie e racconti, che illustrano e narrano frammenti della nostra memoria. I testi, legati ai soggetti delle opere esposte saranno tratti da vecchi giornali locali, libri, raccolte di poesie: da non perdere domenica la lettura tratta dal libro “Fantasia” di Bruno Munari, ed i coloriti sonetti di Cangillo in vernacolo livornese. Ricordiamo che, vista la grande partecipazione di pubblico, la mostra sarà prorogata fino a domenica 27 febbraio. La durata della visita guidata è di circa un’ora ed il costo, aggiuntivo sul biglietto, è di 2€ a persona.

Prenotazione anticipata consigliata, posti limitati nel rispetto delle norme di sicurezza legate all’emergenza sanitaria attualmente in corso.

Accesso consentito con super green pass dai 12 anni in su, in ottemperanza al decreto-legge n.221 del 24 dicembre 2021.

Per informazioni e prenotazioni:

segreteria Museo della Città

telefono 0586.824551, e-mail [email protected]