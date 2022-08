Museo della Città, giovedì visita guidata speciale con dj set ed aperitivo

Nuove proposte estive al Museo della Città promosse dal Comune di Livorno. Giovedì 11 agosto, dalle 18:30 alle 20 la cooperativa Itinera, in collaborazione con coop. Agave e coop. Culture, propone una serata speciale all’insegna della musica e dell’arte contemporanea. Verrà proposta una visita guidata alla mostra dedicata Piero Gilardi dal titolo “ Tutto ciò che è, è nella natura” con accompagnamento musicale del dj set del Signor G. che riprodurrà sonorità dagli psichedelici anni Sessanta, quando Gilardi concepì i primi tappeti natura esposti nelle sale del museo. Un’esperienza unica ed originale da non perdere. Chiuderà la serata un fresco aperitivo servito al bar del Museo, Bottini Fusion.

Proseguono anche le visite guidate a orario fisso tutti i sabato e domenica alle ore 20:00 e 21:00 che permettono di conoscere da vicino le due mostre ospitate negli splendidi spazi degli ex magazzini oleari e del Luogo Pio.

MOSTRE

La più bella del mondo, Nave Amerigo Vespucci

Eccellenza italiana nel mondo, amica dei livornesi, che da generazioni la osservano varie volte all’anno in porto, l’Amerigo Vespucci è protagonista di questa mostra, simbolo dell’amicizia che lega la città alla prestigiosa Accademia Navale, e apertura di un percorso di respiro nazionale e internazionale sul veliero più famoso del mondo. La mostra espone opere di due fotografi di calibro internazionale, Maki Galimberti e Massimo Sestini, con la curatela di Carla Bardelli e la direzione artistica di Alberto Pejrano.

Piero Gilardi. Tutto ciò che è, è nella natura

Classe 1942, Gilardi è uno degli artisti italiani viventi più noti a livello internazionale, capace già nel 1965, appena ventitreenne, di stravolgere le regole della pittura e della scultura fornendone una commistione nei suoi cosiddetti Tappeti-Natura: frammenti di ambienti naturali riprodotti intagliando un materiale mai prima utilizzato in arte come il poliuretano espanso, lavorato per mezzo dell’utilizzo di forbici e taglierini.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ATTIVITA’

Visita guidata mostra Gilardi + dj set Signor G. + aperitivo

per chi giovani e adulti

quando giovedì 11 agosto ore 18:30 – 20:00

costo 2 € a partecipante (visita guidata e dj set) +

biglietto di ingresso in mostra (intero 4 €; ridotto 2 €) + 5 € aperitivo (mostrando il gettone da ritirare presso la biglietteria del Museo

prenotazione anticipata obbligatoria

Visite guidate a orario fisso mostre Vespucci e Gilardi

per chi giovani e adulti

quando sabato e domenica, Vespucci ore 20:00; Gilardi h 21:00

costo 2 € a partecipante per mostra + biglietto di ingresso

Vespucci (intero 5 €; ridotto 3 €)

Gilardi (intero 4 €; ridotto 2 €)

cumulativo mostre Vespucci + Gilardi 8 €

prenotazione consigliata

Orari Museo della Città – Mostre Vespucci e Gilardi

– da martedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30)

– sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00 (ultimo ingresso ore 21:30)

– lunedì chiuso

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Museo della Città – Piazza del Luogo Pio, 19

0586-824551

[email protected]

[email protected]

