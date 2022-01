Museo della Città, incontri visite guidate e attività del fine settimana per grandi e piccoli

Appuntamenti da non perdere anche questo fine settimana al Museo della città in piazza del Luogo Pio. Prenotazione anticipata consigliata. INFO: 0586-824551, mail [email protected]

Appuntamenti da non perdere anche questo fine settimana al Museo della città in piazza del Luogo Pio a Livorno in occasione della mostra “Magazzini generali. Le collezioni livornesi dai depositi al museo” ideata da coop.Itinera in collaborazione con il Comune di Livorno.

Sabato 22 gennaio ore 17.00

Visita guidata generale della mostra “Magazzini generali. Le collezioni livornesi dai depositi al museo”

Costo: biglietto ingresso museo + 2 euro visita guidata

Prenotazione anticipata consigliata.

Domenica 23 Gennaio ore 16.00

INVESTIG-ARTE: grandi e piccoli a caccia di indizi al museo

Caccia al tesoro

Nuovo appuntamento per famiglie al Museo della Città di Livorno con una divertente attività a squadre pensata per grandi e piccoli. I partecipanti si sfideranno nelle sale della mostra “Magazzini generali: le collezioni livornesi dai depositi al Museo” e della Sezione di Arte Contemporanea alla ricerca degli indizi nascosti all’interno delle opere esposte. Ardite prove da superare, quiz, indovinelli, domande e disegni per tentare di aggiudicarsi l’ambito premio finale. Partecipanti: le squadre potranno essere composte ognuna da un minimo di 2 ad un massimo di 5 partecipanti. E’ richiesta la partecipazione di almeno un adulto e almeno un bambino per ogni squadra, dai 6 agli 11 anni.

Costi: 6 € a partecipante, sia adulti che bambini (3 € biglietto ingresso ridotto + 3 € attività)

Prenotazione anticipata consigliata.

Domenica 23 gennaio ore 18.00

MUSEI CIVICI DI VOLTERRA: UN MODELLO DI VALORIZZAZIONE

Incontro con il Direttore della Pinacoteca di Volterra, dott. Alessandro Furiesi

Nel 2022 Volterra sarà la prima città toscana della Cultura. Il titolo è stato istituito per la prima volta dalla Regione, per premiare il percorso virtuoso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura sul tema della Rigenerazione Umana. La città è conosciuta in tutto il mondo per il suo patrimonio storico artistico che abbraccia l’arte delle prime civiltà sino ad arrivare al contemporaneo; tra le sedi museali più importanti il Museo Guarnacci che conserva una delle collezioni di antichità etrusche tra le più importanti al mondo e la Pinacoteca ospitata all’interno del palazzo Minucci Solaini, uno splendido edificio rinascimentale, dove è possibile ammirare una collezione di opere che appartengono ai protagonisti del Rinascimento quali il Ghirlandaio e Signorellli, ed il capolavoro del Rosso Fiorentino, recentemente oggetto di restauro in occasione dei 500 anni dalla sua realizzazione. Il dott. Furiesi, Direttore della Pinacoteca di Volterra, laureato in Archeologia classica e specializzato in Economia e Management dei Musei e Servizi Culturali, attraverso una breve introduzione supportata da immagini e video,presenterà e descriverà le opere più significative presenti a Volterra ed affronterà l’interessante tema della gestione del patrimonio culturale da parte delle amministrazioni pubbliche, l’importanza di individuare strategie ed obiettivi a lungo termine per lavorare con professionalità. L’incontro sarà preceduto alle ore 17.00 da una visita guidata gratuita per tutti i partecipanti alla presentazione del Dott.Furiesi. Si prevede quindi solo il costo di ingresso al museo. La partecipazione alla conferenza è gratuita.

Per tutte le iniziative

Prenotazione anticipata consigliata. La partecipazione alle iniziative è consentita a gruppi limitati a causa dell’emergenza sanitaria. Accesso consentito con super green pass dai 12 anni in su.

Per informazioni e prenotazioni segreteria museo della città tel: 0586-824551 e-mail: [email protected].