Museo della Città, sabato e domenica visite guidate alla scoperta delle mostre temporanee

Dal 4 e 5 giugno, ogni sabato e domenica, doppio appuntamento con le visite guidate. Prenotazione anticipata consigliata. INFO: tel: 0586-824551, mail: [email protected]

A partire dal 4 e 5 giugno ogni sabato e domenica doppio appuntamento con le visite guidate ad orario fisso al Museo della Città di Livorno: alle ore 18 appuntamento con la visita guidata alla scoperta della mostra: “Vittore Grubicy De Dragon. Un intellettuale-artista e la sua eredità. Aperture internazionali tra divisionismo e simbolismo”, mentre alle ore 19 visita guidata alla sezione di Arte Contemporanea per scoprire la mostra appena inaugurata dedicata a Piero Gilardi.

Non perdete questa occasione di attraversare i secoli partendo dalle opere divisioniste di Grubicy, Benvenuti e Segantini per arrivare alle opere di arte contemporanea dell’artista Piero Gilardi, che attraverso il poliuretano espanso modella e definisce la natura che ci circonda.

Le cooperative Itinera ed Agave, in collaborazione con il Comune di Livorno, si occuperanno di accompagnare i visitatori all’interno dei percorsi di visita guidati, studiati appositamente per facilitare la fruizione delle esposizioni artistiche ospitate all’interno delle sale dei Bottini dell’Olio. Inoltre si comunica la possibilità di acquistare un biglietto cumulativo per visitare Grubicy e Giraldi al prezzo di €10.

La durata di ogni singola visita guidata è di circa un’ora ed il costo, aggiuntivo sul biglietto, è di 2€ a persona per singola mostra (€4 se si decide di visitarle entrambe) .

Prenotazione anticipata consigliata, posti limitati nel rispetto delle norme di sicurezza legate all’emergenza sanitaria attualmente in corso.

Quando: sabato 4 giugno e domenica 5 giugno 2022

Destinatari: giovani, adulti

Costo: € 2 a partecipante per la visita guidata alla mostra su Vittore Grubicy de Dragon e € 2 a partecipante per la visita guidata alla mostra su Piero Gilardi; biglietto di ingresso al Museo € 8 intero / € 5 ridotto, possibilità di biglietto cumulativo per visitare entrambe le mostre al costo di €10.

Informazioni e prenotazioni: segreteria Museo della Città: tel: 0586-824551 email: [email protected]