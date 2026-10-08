Museo della Città, un weekend tra arte contemporanea e avventure per famiglie

Sabato 10 ottobre, dalle 16.30 alle 17.30, visita guidata “Geografie dell’Informale da Tancredi a Burri” per giovani e adulti; domenica 11, dalle 17 alle 18.30, “F@mu 2026”, con giochi e attività per bambini e famiglie. Prenotazione consigliata al numero 0586 824551 o via mail a [email protected]

In occasione della 22ª Giornata del Contemporaneo AMACI 2026, una visita guidata tematica alla Sezione Arte Contemporanea del Museo della Città di Livorno rivolta a giovani e adulti propone la lettura della collezione come una geografia in movimento. Un percorso che parte da Livorno ma supera i suoi confini, mettendo in relazione la città e paesaggi culturali altri, con esperienze artistiche italiane e internazionali.

L’iniziativa è inserita anche nel calendario della Biennale del Mare.

Domenica 11 ottobre, alle ore 17.00

F@mu 2026: indizi nel tempo, un’avventura al Museo della Città!

Domenica 11 ottobre il Museo della Città di Livorno invita bambini e famiglie a vivere il museo, tra enigmi, giochi e tante piccole sfide da superare insieme: osservare con attenzione i reperti archeologici per riconoscere gli oggetti del passato, svelare un’immagine misteriosa, andare alla ricerca di dettagli nascosti nelle opere e confrontare le planimetrie di diverse città per riuscire a riconoscere quella di Livorno.

Entrambe le attività sono organizzate dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

Sabato 10 ottobre h 16.30 – 17.30

Geografie dell’Informale da Tancredi a Burri – 22a Giornata del Contemporaneo AMACI

Visita guidata

Destinatari: giovani e adulti

Costi: visita guidata € 3 a persona; ingresso al Museo gratuito per i partecipanti all’iniziativa.

Si consiglia la prenotazione anticipata.

Domenica 11 ottobre h 17.00 – 18:30

F@mu 2026: indizi nel tempo, un’avventura al Museo della Città!

Visita guidata con attività ludo-didattiche

Destinatari: famiglie con bambine e bambini

Costi: visita guidata € 3 a persona; ingresso al Museo gratuito per i partecipanti all’iniziativa.

Si consiglia la prenotazione anticipata.

INFO E PRENOTAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

museodellacittalivorno.i

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