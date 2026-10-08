Museo della Città, un weekend tra arte contemporanea e avventure per famiglie
Sabato 10 ottobre, dalle 16.30 alle 17.30, visita guidata “Geografie dell’Informale da Tancredi a Burri” per giovani e adulti; domenica 11, dalle 17 alle 18.30, “F@mu 2026”, con giochi e attività per bambini e famiglie. Prenotazione consigliata al numero 0586 824551 o via mail a [email protected]
In occasione della 22ª Giornata del Contemporaneo AMACI 2026, una visita guidata tematica alla Sezione Arte Contemporanea del Museo della Città di Livorno rivolta a giovani e adulti propone la lettura della collezione come una geografia in movimento. Un percorso che parte da Livorno ma supera i suoi confini, mettendo in relazione la città e paesaggi culturali altri, con esperienze artistiche italiane e internazionali.
L’iniziativa è inserita anche nel calendario della Biennale del Mare.
Domenica 11 ottobre, alle ore 17.00
F@mu 2026: indizi nel tempo, un’avventura al Museo della Città!
Domenica 11 ottobre il Museo della Città di Livorno invita bambini e famiglie a vivere il museo, tra enigmi, giochi e tante piccole sfide da superare insieme: osservare con attenzione i reperti archeologici per riconoscere gli oggetti del passato, svelare un’immagine misteriosa, andare alla ricerca di dettagli nascosti nelle opere e confrontare le planimetrie di diverse città per riuscire a riconoscere quella di Livorno.
Entrambe le attività sono organizzate dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.
Sabato 10 ottobre h 16.30 – 17.30
Geografie dell’Informale da Tancredi a Burri – 22a Giornata del Contemporaneo AMACI
Visita guidata
Destinatari: giovani e adulti
Costi: visita guidata € 3 a persona; ingresso al Museo gratuito per i partecipanti all’iniziativa.
Si consiglia la prenotazione anticipata.
Domenica 11 ottobre h 17.00 – 18:30
F@mu 2026: indizi nel tempo, un’avventura al Museo della Città!
Visita guidata con attività ludo-didattiche
Destinatari: famiglie con bambine e bambini
Costi: visita guidata € 3 a persona; ingresso al Museo gratuito per i partecipanti all’iniziativa.
Si consiglia la prenotazione anticipata.
INFO E PRENOTAZIONI
Museo della Città di Livorno
Piazza del Luogo Pio 19
0586 824551
[email protected]
museodellacittalivorno.i
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.