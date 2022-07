Museo di Storia Naturale, dal 7 luglio aperture e visite gratuite ogni giovedì. Prenotazioni aperte

Giovedì della scienza al Museo, ogni giovedì (orario 21-23) sarà dedicato ad un settore differente. Si inizia con la visita della spettacolare Sala del mare. Prenotazione consigliata: [email protected], tel. 0586/266711-34

Si inaugura a partire da giovedì 7 luglio il ciclo di aperture straordinarie serali del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo; con ingresso gratuito, sarà possibile visitare le sale espositive accompagnati da una guida, approfittando del fresco della sera in queste giornate estive di caldo intenso. Ogni giovedì sarà dedicato ad un settore differente, compresa l’attuale mostra temporanea “Toscana Speleologica”, offrendo così a chi volesse partecipare a tutti gli incontri, la possibilità di visitare l’intera esposizione museale. Il primo giovedì – 7 luglio dalle ore 21 – è dedicato alle bellezze del Mar Mediterraneo: visiteremo la spettacolare Sala del mare dove incontreremo delfini, foche e tartarughe ospitati in diorami che riproducono il loro ambiente naturale e poi la grande Balenottera Annie, che ci sorprenderà con le sue grandi dimensioni. La Sala offre un’atmosfera rilassante con una illuminazione che ricorda il fondo marino… illuminazione che ci riserverà una sorpresa prima di terminare la nostra vista. Il ciclo di appuntamenti proseguirà il 14 luglio con la visita dedicata ai settori archeologici dove seguiremo un percorso dedicato alla storia dell’Uomo con particolare attenzione alla zona livornese. Il 21 luglio potremo visitare la mostra dedicata alla speleologia: guidati dagli esperti della Federazione Speleologica Toscana, ci caleremo nelle profondità del sottosuolo alla scoperta di grotte ed anfratti spettacolari. Seguirà l’incontro del 28 luglio dedicato alla Sala di Geopaleontologia per parlare di rocce, minerali e ripercorrere le tappe evolutive del nostro pianeta attraverso reperti fossili di animali e piante. Il 4 agosto esploreremo l’Orto Botanico in notturna: percepiremo odori caratteristici e vedremo giochi di luci ed ombre camminando nei sentieri in mezzo alle piante mediterranee. E per concludere il viaggio giovedì 25 agosto gli esperti astrofili dell’Alsa ci permetteranno di osservare con i loro telescopi, dalla nuova area dell’Orto Etnobotanico, la Luna ed i pianeti più visibili del periodo estivo e ci sveleranno alcuni segreti delle stelle più luminose. Un serie di appuntamenti da non perdere che potranno far passare una sera piacevole a tutti gli appassionati del nostro ambiente Mediterraneo.

Vi aspettiamo!

Prenotazione consigliata

Partenza Gruppi:

1° GRUPPO ORE 21,15 – 22,00; 2° GRUPPO ORE 22,15 – 23,00

Per prenotazioni e informazioni Segreteria del Museo:

[email protected]

tel. 0586/266711-34

lun – mer – ven ore 9-13; mar – gio – sab ore 9-13 e 15-18; domenica ore 15-18

