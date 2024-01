Museo Fattori, domenica 7 gennaio ingresso gratuito

Come ogni prima domenica del mese, anche il 7 gennaio, l'accesso al Museo Civico Giovanni Fattori sarà gratuito. Un’occasione, quindi, per passare una domenica d'arte tra le opere e gli splendidi ambienti di Villa Mimbelli

Ricordiamo che ogni sabato e ogni domenica è possibile, inoltre, partecipare alle visite guidate al prezzo di 2 euro a persona. Costo che domani, 6 gennaio, sarà in aggiunta al prezzo del biglietto d’ingresso mentre domenica 7, essendo l’ingresso libero, sarà previsto il solo costo della visita guidata.

Gli orari delle visite sono i seguenti:

ore 16.00 – visita guidata alla mostra “Pietro Annigoni – pittore di magnifico intelletto”;

ore 17.15 – visita alla collezione permanente del Museo Fattori e alla mostra “Raffaello Gambogi – Arte come rivelazione”;

È necessario riservare il proprio posto 24 ore prima della visita guidata. Per partecipare ad entrambe le visite il prezzo è di 4 euro. La visita guidata dura circa 50 minuti.

ORARI MUSEO FATTORI

Dal martedì alla domenica:

Mattina | dalle 10.00 alle 13.00

Pomeriggio | dalle 16.00 alle 19.00

Lunedì chiuso

INFO

Museo Civico “G. Fattori”

Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva, 65 – Livorno

0586 – 824607

[email protected]

