Museo Fattori e Museo della città, visite guidate e attività per famiglie fino al 2 novembre

Conferenze, visite guidate a partenza garantita e attività per famiglie offriranno al pubblico diverse occasioni per scoprire e approfondire la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura e i patrimoni del Museo della Città e del Museo Mediceo. E domenica 2 novembre, prima domenica del mese, ingresso gratuito durante tutto l’orario di apertura

Prosegue la stagione autunnale dei Musei Civici di Livorno con un ricco calendario di appuntamenti tra arte, storia e divulgazione, in programma da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. Conferenze, visite guidate a partenza garantita e attività per famiglie offriranno al pubblico diverse occasioni per scoprire e approfondire la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura e i patrimoni del Museo della Città e del Museo Mediceo.

VENERDÌ 31 OTTOBRE

Ore 17.30, Museo Fattori

Visita guidata a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.

Info e prenotazioni: [email protected]

SABATO 1 NOVEMBRE

Visite guidate a partenza garantita nei Musei Civici:

Ore 17.00, Museo della Città – Visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso al Museo.

Info e prenotazioni: [email protected]

Ore 11.00 e 17.30, Museo Fattori – Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.

Info e prenotazioni: [email protected]

DOMENICA 2 NOVEMBRE – PRIMA DOMENICA DEL MESE

Ingresso gratuito per tutti i visitatori al Museo della Città e al Museo Mediceo durante tutto l’orario di apertura.

Ore 16.00, Museo Fattori

Giocando con Fattori

Visita guidata interattiva per bambini e adulti con narrazione animata di opere e artisti.

Ingresso all’attività: 5 € oltre al biglietto della mostra.

Info e prenotazioni: [email protected]

Visite guidate a partenza garantita:

Ore 17.00, Museo della Città – Visita alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna.

Costo: 3 € (ingresso gratuito al Museo).

Info e prenotazioni: [email protected]

Ore 11.00 e 17.30, Museo Fattori – Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.

Info e prenotazioni: [email protected]

Per informazioni:

Museo civico G. Fattori

0586 824607

[email protected]

Museo della Città di Livorno

0586 824551

[email protected]

