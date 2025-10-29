Museo Fattori e Museo della città, visite guidate e attività per famiglie fino al 2 novembre
Conferenze, visite guidate a partenza garantita e attività per famiglie offriranno al pubblico diverse occasioni per scoprire e approfondire la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura e i patrimoni del Museo della Città e del Museo Mediceo. E domenica 2 novembre, prima domenica del mese, ingresso gratuito durante tutto l’orario di apertura
Prosegue la stagione autunnale dei Musei Civici di Livorno con un ricco calendario di appuntamenti tra arte, storia e divulgazione, in programma da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. Conferenze, visite guidate a partenza garantita e attività per famiglie offriranno al pubblico diverse occasioni per scoprire e approfondire la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura e i patrimoni del Museo della Città e del Museo Mediceo.
VENERDÌ 31 OTTOBRE
Ore 17.30, Museo Fattori
Visita guidata a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.
Info e prenotazioni: [email protected]
SABATO 1 NOVEMBRE
Visite guidate a partenza garantita nei Musei Civici:
Ore 17.00, Museo della Città – Visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso al Museo.
Info e prenotazioni: [email protected]
Ore 11.00 e 17.30, Museo Fattori – Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.
Info e prenotazioni: [email protected]
DOMENICA 2 NOVEMBRE – PRIMA DOMENICA DEL MESE
Ingresso gratuito per tutti i visitatori al Museo della Città e al Museo Mediceo durante tutto l’orario di apertura.
Ore 16.00, Museo Fattori
Giocando con Fattori
Visita guidata interattiva per bambini e adulti con narrazione animata di opere e artisti.
Ingresso all’attività: 5 € oltre al biglietto della mostra.
Info e prenotazioni: [email protected]
Visite guidate a partenza garantita:
Ore 17.00, Museo della Città – Visita alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna.
Costo: 3 € (ingresso gratuito al Museo).
Info e prenotazioni: [email protected]
Ore 11.00 e 17.30, Museo Fattori – Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.
Info e prenotazioni: [email protected]
Per informazioni:
Museo civico G. Fattori
0586 824607
[email protected]
Museo della Città di Livorno
0586 824551
[email protected]
