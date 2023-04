Museo Fattori, giovedì 13 aprile conferenza sull’artista e critico Sullo

La professoressa Antonella Capitanio racconta l’esperienza dell’artista e critico Bruno Sullo nel prossimo appuntamento della rassegna Contemporanea-Mente al Fattori giovedì 13 aprile alle 17 nella Sala Rossa del Museo Fattori. “Bruno Sullo: di là dalla finestra” è il titolo della conferenza, dedicata alla poliedrica personalità di Sullo: artista, critico e curatore, e operatore culturale. Scomparso nel 2020, Sullo che di professione faceva il medico è stato uno dei protagonisti della scena artistica livornese fin dagli anni ’70. Nel corso della sua attività ha preso parte, fondato e animato diversi sodalizi artistici fra cui il gruppo Artericerca, Portofranco e LavorareCamminare, ha gestito inoltre proficuamente spazi d’arte come gli Asili Notturni del Comune di Livorno e La Casa dell’Arte a Rosignano Marittimo. Ha promosso la sua attività di critico attraverso articoli su numerosi giornali e preso parte alla curatela di diverse mostre, conferenze e convegni. Artista visivo, performer e video artista, dall’85 rielabora il tema della finestra come metafora di una possibilità di scambio, di dialogo tra condizioni diverse, tra mondi diversi. Questi solo alcuni campi in cui Sullo è stato attivo in un’esperienza di vita e artistica ricchissima, che verrà raccontata da Antonella Capitanio, professoressa associata di Storia dell’arte moderna all’Università di Pisa, dove insegna “Storia delle arti applicate e dell’oreficeria” e “Storia delle arti decorative e industriali”. La partecipazione alle conferenze è gratuita. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Agave, Itinera e CoopCulture.

