Museo Fattori, tre conferenze da non perdere. Il programma

Sono tre le conferenze che animeranno le sale di Villa Mimbelli tutti i giovedì dal 6 al 20 aprile.

Si tratta di tre appuntamenti dedicati ad artisti e personalità del mondo dell’arte contemporanea livornese, che non solo si sono distinte per la loro attività creativa e di sperimentazione, ma che hanno donato alle collezioni civiche pubblicazioni, cataloghi e documenti di vario genere che sono confluiti nel patrimonio librario della Biblioteca del Museo Fattori, o opere entrate in collezione.

Il primo appuntamento, che si terrà il 6 aprile alle ore 17 presso i granai, è dedicato ad Enrico Bertelli, artista che ha donato una ricca serie di opere con date che vanno dal 1987 al 2018, attualmente esposte presso la mostra organizzata ai Granai di Villa Mimbelli aperta fino al 16 aprile.

Il secondo appuntamento del 13 aprile, vedrà la professoressa Antonella Capitanio tenere un intervento dedicato a Bruno Sullo, scomparso nel 2020, intellettuale e personalità eclettica. L’attività di Sullo ha spaziato dalla critica d’arte, alla curatela di mostre e eventi, fino alla pratica artistica promossa in prima persona.

Il ciclo di conferenze terminerà il 20 aprile con l’intervento di Mauro Andreani e Paolo Bottari dedicato all’attività di Portofranco, sodalizio artistico attivò tra il 1984 – 1994, composto da artisti di varia e diversa esperienza per modalità linguistiche e inclinazioni concettuali, estetiche e ideologiche, ed erano: Pietro Addobbati, Mauro Andreani, Renato Bisso, Paolo Bottari, Michele Lorenzelli, Ellenio Mischi, Enzo Neri, Roberto Saviozzi, Renzo Sbolci, Bruno Sullo, Antonio Vinciguerra e infine Renato Spagnoli, che entrò nel gruppo nel 1985 e ne uscì nel 1988.

La partecipazione alla conferenze è gratuita.

Per info: Telefono: 0586 – 8824607

Email: [email protected]

