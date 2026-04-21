Music On al Chioschino: il 25 aprile tra anni ’80 e ’90
Un pomeriggio all’insegna della musica dal vivo nella splendida cornice di via della Libertà tra hit intramontabili, rock e pop italiano. Ad aprire il duo acustico formato da Sara Nobili e Gianfranco Zito, poi spazio all’energia della band 56K. Evento aperto fin dalla mattina con area picnic e il chioschino sempre attivo per cibo, drink e relax.
Il 25 aprile 2026 la band “56K”, insieme al Chioschino di Filippo Brandolini e al duo “Both Of Us”, vi danno appuntamento con “Music On”: un pomeriggio all’insegna della musica nella splendida cornice di Villa Fabbricotti (via della Libertà 30, Livorno).
Ad aprire l’evento sarà il duo acustico data-start=”416″ data-end=”432″>“Both Of Us”, formato da Sara Nobili (voce) e Gianfranco Zito (pianoforte), che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le più belle hit degli anni ’80.
A seguire spazio al Rock & Pop con i “56K”, una nuovissima band pronta a far rivivere i grandi successi italiani degli anni ’90. Sul palco: data-start=”741″ data-end=”757″>Marco Farano (voce), Massimo Simoncini (tastiere), Luca Granata (percussioni), Daniele Salvadori (chitarra) e Mirko Luschi (basso).
Sarà un vero e proprio tuffo nel passato, tra emozioni, ricordi e tanta voglia di cantare e ballare.
La villa sarà aperta fin dalla mattina per pic-nic e relax, con ampi spazi a disposizione. Come sempre, sarà attivo il Chioschino di Filippo Brandolini, con servizio bar, caffetteria, aperitivi, gelati, primi piatti, schiacciatine e molto altro.
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