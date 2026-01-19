Musica al Conservatorio: Sophia Rizzo in concerto per “Il Sabato del Mascagni”

Dopo il grande successo di pubblico dei primi due appuntamenti, che hanno registrato il tutto esaurito all’Auditorium “Cesare Chiti”, il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno propone il terzo concerto della rassegna “Il Sabato del Mascagni”.

L’appuntamento è per sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16.30, con il Recital II affidato alla pianista Sophia Rizzo, giovane interprete in formazione presso il Conservatorio livornese, allieva del M° Giovanni Nesi.

Il programma prevede musiche di Ludwig van Beethoven, Alexander Scriabin e Fryderyk Chopin.

Sophia Rizzo si è distinta negli ultimi anni per il suo percorso di studi e per la partecipazione a prestigiose masterclass, tra cui quella dedicata a Maria Tipo sotto la guida del M° Pietro De Maria, confermando una crescita artistica di particolare interesse.

La rassegna “Il Sabato del Mascagni”, giunta alla quarta edizione, è curata dal direttore artistico M° Giovanni Nesi e si avvale dell’importante partnership con Laviosa Foundation, impegnata nella promozione di formazione, lavoro e inclusione sul territorio.

“Il Sabato del Mascagni” – Recital II

Sophia Rizzo, pianoforte

Sabato 24 gennaio 2026 | ore 16.30

Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio “Pietro Mascagni”, Livorno

Ingresso libero

Note biografiche su Sophia Rizzo – Sophia Rizzo, classe 2006, si avvicina allo studio del pianoforte all’età di 3 anni, presso la scuola di pianoforte di Luana Menchini, a Sarzana.

Fin dai primi anni di studio partecipa a numerosi concorsi nazionali e internazionali, come il Concorso Pianistico Internazionale Città di Albenga (2013), il Concorso Pianistico Nazionale Giulio Rospigliosi (2014, 2015, 2017, 2018, 2023), il Concorso Internazionale di esecuzione musicale Clara Wieck Schumann (2018, 2019, 2021, 2023) e altri, classificandosi sempre tra le prime posizioni, e vincendo numerosi concerti premio, come quello presso la Barbarigo Music House a Padova, nel 2016.

Nel 2016 incide due brani, tra cui uno composto da lei, nel cd premio del IV Concorso Pianistico internazionale Remo Vinciguerra, presso Concert Hall Fazioli a Sacile (PN), e nel 2019 le musiche di Oliviero Lacagnina per due pianoforti a dodici mani, presso l’Accademia Arti Musicali a Sarzana.

Durante il suo percorso partecipa inoltre a numerose Masterclass tra cui quelle con i Maestri Luca Torrigiani, Daniel Rivera e Pietro De Maria.

All’età di 16 anni viene ammessa al corso Accademico di I Livello al Conservatorio Mascagni di Livorno, nel quale intraprende gli studi con il M° Giovanni Nesi, con il quale sta proseguendo.

Dopo aver partecipato a svariati concorsi e iniziative del Conservatorio, sostiene i primi recital solistici: nel Dicembre 2023 a Busalla (GE), a Giugno 2024 presso la Casa Verdi di Milano e a Marzo 2025 all’interno della rassegna “Il Sabato del Mascagni”, organizzata dal conservatorio di Livorno.

