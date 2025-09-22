Musica. Al livornese Giacomo Bastiani il premio “Città di Lucca – Elvi Bartolini”

Per Bastiani, 14 anni, una vittoria che vale anche la realizzazione di un nuovo brano firmato da Tommaso Giusti

Un giovane talento della nostra città sul gradino più alto del podio. Il quattordicenne livornese Giacomo Bastiani ha vinto l’undicesima edizione del Premio “Città di Lucca – Elvi Bartolini”, manifestazione organizzata dall’associazione Musica Colori presieduta da Emanuele La Rocca e patrocinata dal Comune di Lucca. L’evento si è svolto nella suggestiva Sala della musica del Pinturicchio.

A valutare le esibizioni è stata una giuria di altissimo profilo composta da musicisti e professionisti del settore: i maestri Fio Zanotti, Emilio Spera, Fabio Ciardella e Roberto Ammannati.

Bastiani ha conquistato tutti con un suo brano inedito dal titolo Un ragazzo così, che gli è valso il primo posto. Sul podio con lui Matilde Gioè, 19 anni di Porcari, seconda con Ave Maria, e Silvia Bandieri, 18 anni di Pescaglia, terza con From the Start.

Oltre alla targa ricordo, i vincitori avranno l’opportunità di vedere realizzato per loro un brano inedito firmato da Tommaso Giusti, premio che arricchisce ulteriormente il valore dell’esperienza.

