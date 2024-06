Musica dall’acqua al Museo di Storia Naturale

Venerdì 21 giugno con inizio alle ore 18, in occasione del solstizio d’estate e la ricorrenza della festa della musica, verrà presentata una interessante iniziativa letterario – musicale nel Parco storico del Museo di Storia Naturale di Villa Henderson (Via Roma 234 Livorno). L’evento avrà come titolo Musica dall’acqua proprio per festeggiare ancora l’avvenuto restauro della storica fontana di Villa Henderson. Il recupero di quest’opera storica, considerata uno dei simboli del Museo, è stato realizzato grazie ad un’operazione di crowfunding avviata dalla Provincia di Livorno e sostenuta con volontà e passione da tanti enti, associazioni, gruppi e cittadini tra i quali meritano una menzione speciale: Lions Club Livorno Host, Lions Club Porto Mediceo, Lions Club satellite Meloria, Comitato il Gioiello Dimenticato, Associazione Livorno Com’era, Delegazione Fai Livorno, Fondazione Aglaia e Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Uno splendido risultato che grazie all’aiuto della comunità restituisce un bene alla fruizione di tutti. L’evento vedrà la partecipazione di due artisti lirici come il soprano Gabriella Collaveri e il tenore Massimo Gentili accompagnati al pianoforte da Stefania Casu che si cimenteranno in arie dedicate alla natura circostante e all’acqua. Solo la musica e il rumore dello zampillare dell’acqua faranno da sottofondo a questo momento musicale di puro rilassamento tra arte e natura.

Ingresso all’evento aperto a tutta la cittadinanza.

Per informazioni

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Tel. 0586.266711

Email [email protected]

