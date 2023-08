Musica e parole per Astor Piazzolla a “Tocca le Stelle a Montenero”

Domenica 20 agosto alle 22, per la rassegna Tocca le stelle a Montenero, va in scena “Loco, loco, loco. Musica e parole per Astor Piazzolla” con: Patrizia Amoretti (canto) Patrizia Freschi (pianoforte) Alessandra Carlesi (recitazione) Sergio Perotta (narrazione).

Lo spettacolo trascina lo spettatore nelle atmosfere di Buenos Aires attraverso un viaggio nell’essenza della musica e della poesia di Astor Piazzolla e il poeta Horacio Ferrer.

Un concerto narrato per comprendere la novità della loro opera nel percorso evolutivo del tango, che all’epoca dovette, per molti, sembrare una follia, “loca” appunto.

Non a caso Balada para un loco nasce nel 1969, in un periodo rivoluzionario, di grandi cambiamenti. Un inno alla pazzia intesa come libertà, capacità di uscire dagli schemi, dalla routine quotidiana, dal consueto.” Il matto è colui che ha inventato

l’amore, che vede quello che gli altri non vedono, perfino la luna che rotola per le strade di Buenos Aires o un semaforo che lampeggia con luce blu. La pazzia di saper sognare, immaginare un mondo diverso, la capacità di sorprendere e di stupirsi.”

Ingresso 5 euro.

