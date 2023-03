“Musica e poesia” con Montella e Sebastiani al Circolo Masini

Paolo Montella e Adriano Sebastiani musicista, saranno i protagonisti di un evento "Musica e poesia" che si svolgerà il 26 marzo alle 16 al Circolo Masini in piazza Manin a Livorno. Dialogherà con Paolo Montella la giornalista Stefania D'Echabur

Paolo Montella e Adriano Sebastiani musicista, saranno i protagonisti di un evento “Musica e poesia” che si svolgerà il 26 marzo alle 16 al Circolo Masini in piazza Manin a Livorno.

Paolo Montella personaggio conosciuto nella nostra città come artista a tutto tondo tra fotografia, pittura e musica lo andremo a scoprire attraverso il suo libro “Solo per il mare” come poeta in un testo di pura lirica poetica.

‘Il mare nasce dentro tutti gli stati d’animo’ dice Montella, viaggiando dentro le sue parole, lette e recitate dall’attrice Manola Bichisechi e l’attore Giorgio Notari, i presenti avranno modo di vivere molto di più. Quadri di pura magia. Dialogherà con Paolo Montella la giornalista Stefania D’Echabur.

Condividi: