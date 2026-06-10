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Musica e solidarietà: concerto lirico benefico dell’Ail Livorno nella Sala del Mare

Mercoledì 10 Giugno 2026 — 17:24

Sabato 13 giugno alle 16.30 la Corale “Mascagni” sarà protagonista di un concerto benefico organizzato da Ail Livorno nella prestigiosa Sala del Mare del Museo di Storia Naturale. L'ingresso sarà a contributo libero e il ricavato sosterrà i progetti dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma e delle loro famiglie.

Un pomeriggio all’insegna della grande musica e della solidarietà. L’Ail Livorno (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) promuove un concerto lirico benefico a sostegno delle proprie attività di assistenza e vicinanza alle persone colpite da tumori del sangue e ai loro familiari.
L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno alle ore 16.30 nella suggestiva Sala del Mare del Museo di Storia Naturale, che ha concesso gratuitamente gli spazi per l’iniziativa. L’evento è stato reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione della Corale “Mascagni”, da sempre attenta e sensibile alle iniziative di carattere benefico.

L’ingresso sarà a contributo libero e l’intero ricavato verrà destinato ai progetti solidali portati avanti dalla sezione livornese dell’associazione.

Un viaggio nella grande tradizione lirica – La Corale “Mascagni” proporrà un programma di elevato livello artistico, dedicato ad alcune delle più celebri pagine della lirica italiana e internazionale, con un omaggio particolare ad Amilcare Ponchielli, compositore cremonese scomparso nel 1886 e maestro di due giganti della musica come Giacomo Puccini e Pietro Mascagni.

L’apertura del concerto sarà affidata alla celebre Barcarola da I racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach, interpretata dal soprano Francesca Scarfi, dal basso Paolo Morelli e dal coro. Seguirà una sezione dedicata a Ponchielli con Voce di donna o d’angelo da La Gioconda, eseguita dal contralto Hanna Krupinska e dal coro; Angele Dei, con Marianna Pace, Hanna Krupinska, Luigi Luisi e il coro; e la suggestiva Preghiera da I Promessi Sposi, affidata a Paolo Morelli e al coro.

Da Verdi a Mascagni – Ampio spazio sarà riservato anche a Giuseppe Verdi, con alcune delle pagine più amate tratte da Otello, Attila, Nabucco e Aida. Tra queste l’Ave Maria interpretata dal soprano Marianna Pace, Spirti fermate con Francesca Scarfi, Luigi Luisi, Paolo Morelli e il coro, il celeberrimo Va pensiero, Sperate o figli e Ritorna vincitor!, affidata alla voce di Francesca Scarfi.

La conclusione del concerto sarà dedicata a Pietro Mascagni, con Gli aranci olezzano da Cavalleria Rusticana, la Preghiera da Pinotta interpretata da Francesca Scarfi, Paolo Morelli e il coro, fino all’emozionante Invocazione alla Madonna eseguita dall’intera Corale.

Ad accompagnare gli artisti alla tastiera sarà Giorgio Maroni, mentre la direzione musicale sarà affidata al Maestro Concertatore e Direttore Patrizia Freschi.

Prenotazione consigliata – Un programma ricco e coinvolgente che offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare alcune delle pagine più suggestive del repertorio lirico, contribuendo allo stesso tempo a una causa di grande valore sociale.  Prenotazione consigliata presso la segreteria del Museo di Storia Naturale al numero 0586 266711.

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