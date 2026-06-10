Musica e solidarietà: concerto lirico benefico dell’Ail Livorno nella Sala del Mare

Sabato 13 giugno alle 16.30 la Corale “Mascagni” sarà protagonista di un concerto benefico organizzato da Ail Livorno nella prestigiosa Sala del Mare del Museo di Storia Naturale. L'ingresso sarà a contributo libero e il ricavato sosterrà i progetti dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma e delle loro famiglie.

Un pomeriggio all’insegna della grande musica e della solidarietà. L’Ail Livorno (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) promuove un concerto lirico benefico a sostegno delle proprie attività di assistenza e vicinanza alle persone colpite da tumori del sangue e ai loro familiari.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno alle ore 16.30 nella suggestiva Sala del Mare del Museo di Storia Naturale, che ha concesso gratuitamente gli spazi per l’iniziativa. L’evento è stato reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione della Corale “Mascagni”, da sempre attenta e sensibile alle iniziative di carattere benefico.

L’ingresso sarà a contributo libero e l’intero ricavato verrà destinato ai progetti solidali portati avanti dalla sezione livornese dell’associazione.

Un viaggio nella grande tradizione lirica – La Corale “Mascagni” proporrà un programma di elevato livello artistico, dedicato ad alcune delle più celebri pagine della lirica italiana e internazionale, con un omaggio particolare ad Amilcare Ponchielli, compositore cremonese scomparso nel 1886 e maestro di due giganti della musica come Giacomo Puccini e Pietro Mascagni.

L’apertura del concerto sarà affidata alla celebre Barcarola da I racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach, interpretata dal soprano Francesca Scarfi, dal basso Paolo Morelli e dal coro. Seguirà una sezione dedicata a Ponchielli con Voce di donna o d’angelo da La Gioconda, eseguita dal contralto Hanna Krupinska e dal coro; Angele Dei, con Marianna Pace, Hanna Krupinska, Luigi Luisi e il coro; e la suggestiva Preghiera da I Promessi Sposi, affidata a Paolo Morelli e al coro.

Da Verdi a Mascagni – Ampio spazio sarà riservato anche a Giuseppe Verdi, con alcune delle pagine più amate tratte da Otello, Attila, Nabucco e Aida. Tra queste l’Ave Maria interpretata dal soprano Marianna Pace, Spirti fermate con Francesca Scarfi, Luigi Luisi, Paolo Morelli e il coro, il celeberrimo Va pensiero, Sperate o figli e Ritorna vincitor!, affidata alla voce di Francesca Scarfi.

La conclusione del concerto sarà dedicata a Pietro Mascagni, con Gli aranci olezzano da Cavalleria Rusticana, la Preghiera da Pinotta interpretata da Francesca Scarfi, Paolo Morelli e il coro, fino all’emozionante Invocazione alla Madonna eseguita dall’intera Corale.

Ad accompagnare gli artisti alla tastiera sarà Giorgio Maroni, mentre la direzione musicale sarà affidata al Maestro Concertatore e Direttore Patrizia Freschi.

Prenotazione consigliata – Un programma ricco e coinvolgente che offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare alcune delle pagine più suggestive del repertorio lirico, contribuendo allo stesso tempo a una causa di grande valore sociale. Prenotazione consigliata presso la segreteria del Museo di Storia Naturale al numero 0586 266711.

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