Musica e solidarietà, in Terrazza arriva Onde Musicali per Cure Palliative

Appuntamento sabato 9 agosto ad ingresso libero (il giorno dopo la finale di Miss Livorno): alle ore 21 il talent Voci di Libeccio presentato da Daniele Pelissero e Laura Petracchi con una giuria d’eccezione composta da Pietro Fornaciari, Massimo Gentili, Francesca Tampucci, Jerry Dj e la miss Livorno eletta la sera prima. Dalle 22:30 discoteca a cielo aperto con Vittorio l’Indiano e Dj Frau e dj storici come Pierino Vee, Riccardo Novi e Maurizio Ieri. Francesca Luschi, presidente dell’Associazione Cure Palliative: “Grati per l’organizzazione di questo evento e grazie a tutta la città, da sempre solidale con noi"

di Martina Romeo

Sabato 9 agosto Terrazza Mascagni si vestirà, ancora una volta, a festa con “Onde Musicali in Terrazza”. Un’iniziativa a ingresso libero, resa possibile anche grazie anche al patrocinio del Comune, mirata alla raccolta fondi per l’Associazione Cure Palliative Livorno. “Noi siamo grati per l’organizzazione di questo evento – dichiara Francesca Luschi, presidente dell’Associazione Cure Palliative Livorno e cittadina emerita della città dal 4 luglio – ma vorremmo ringraziare anche tutta la città, da sempre solidale con noi. Un dato ben visibile dal 5×1000, nel quale siamo in testa alle preferenze da oltre dieci anni. A Livorno non ho mai trovato una porta chiusa, qui anche il cittadino più umile viene a portarci qualcosa”. L’Associazione sarà presente con uno stand per tutta la durata dell’evento, dove sarà possibile, tra le altre cose, fare la propria donazione in loco. La serata avrà inizio alle ore 21 con il talent “Voci di Libeccio” che vedrà un totale di tredici concorrenti in gara, provenienti da tutta la Toscana, suddivisi in due categorie: “junior” dai 6 ai 12 anni ed “emergenti” con artisti dai 13 ai 22. A fine concorso, presentato da Daniele Pelissero e Laura Petracchi, i primi tre classificati di ciascuna categoria – scelti da una giuria d’eccezione comprendente Pietro Fornaciari, il tenore Massimo Gentili, Francesca Tampucci, Jerry Dj e la Miss eletta la sera prima – saranno premiati con delle targhe di riconoscimento. Subito dopo, dalle 22:30 circa, discoteca a cielo aperto in omaggio alle più note discoteche livornesi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. “È un’idea mia e di Vittorio l’Indiano, realizzata insieme all’organizzazione Cronosax – spiega Giovanni Frau, in arte Dj Frau, special guest della serata – Un modo per far rivivere le mitiche discoteche Atleti, Maroccone, Frumpy, Ciucheba e Tiffany con i dj che ne hanno fatto la storia”. La seconda parte di serata, animata da Jhonny Parker, prevederà infatti la presenza di dj storici del panorama musicale livornese, quali Pierino Vee, Riccardo Novi, Maurizio Ieri, Vittorio l’Indiano e Jerry Dj. Un evento reso possibile, oltre che dal Comune di Livorno, anche grazie al sostegno e alla collaborazione di D&A Car, Ecogroup, Edil Frau, Impresa edile Demiri Lulzim e di Radio Studio X, che effettuerà una diretta radio dell’evento musicale ascoltabile dalla frequenza FM 99.2 o in streaming sul sito radiostudiox.it. “Onde Musicali in Terrazza” si prepara così a regalare a Livorno un’altra notte da ricordare, tra intrattenimento, memoria e solidarietà concreta.

