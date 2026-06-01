Musica e spiritualità, al Teatro Minimo di Ardenza una serata alla ricerca della luce attraverso il suono

Appuntamento venerdì 5 giugno ore 21:00 al Teatro Minimo di Ardenza, in via San Simone 37

Il Piccolo Teatro Città di Livorno ETS propone il terzo appuntamento delle Conferenze in Teatro per l’anno 2026 dedicato al tema L’arte di reinventarsi, rassegna orientata al dialogo tra arte, attualità e processi di trasformazione personale e collettiva. Il percorso, articolato in quattro serate, propone la visione di filmati selezionati per la loro capacità di stimolare letture originali del presente, favorendo un clima di confronto critico e di arricchimento condiviso.

L’incontro del 5 giugno, dal titolo “Musica e spiritualità: cercatori di luce nel suono del mondo”, prende avvio dalla proiezione di un contributo video TED del direttore d’orchestra inglese Benjamin Zander, della Boston Philharmonic Orchestra, a partire dal quale il maestro offre una riflessione di straordinaria lucidità sulla distinzione tra pensiero positivo e pensiero di possibilità: il primo, afferma, è un artificio consolatorio; il secondo rappresenta invece un autentico cambio di paradigma, capace di trasformare il modo in cui individui e comunità affrontano le sfide. La sua testimonianza, arricchita da episodi significativi tratti da una vita dedicata alla musica, culmina in un coinvolgente momento collettivo ispirato al celebre coro della Nona Sinfonia di Beethoven.

A partire da questa prospettiva, la serata approfondirà come anche la musica contemporanea può diventare spiraglio sull’infinito, quando il suo linguaggio si fa universale e spirituale, oltre i limiti delle parole e delle definizioni. In un’epoca segnata dal rumore e dalla frammentazione, la musica apre spazi di ascolto profondo, dove il suono si trasfigura in luce e rivelazione. Il musicista e l’ascoltatore, ricercatori di senso e pellegrini dell’anima, si lasciano condurre da vibrazioni che parlano al cuore e collegano il visibile all’invisibile, aprendo a una dimensione che trascende e trasforma.

Ospite della serata sarà p. Claudio Zonta sj, gesuita, scrittore, teologo ed esperto musicologo. Attualmente è editorialista e collaboratore della prestigiosa rivista La Civiltà Cattolica, dove si occupa di recensioni, cultura, cinema e società. Laureato in Lettere Classiche e in Scienze dei Beni Culturali, con studi su Kircher e Ignazio di Loyola, ha completato la formazione filosofica e teologica tra l’Aloisianum di Padova e la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Musicista specializzato in liuto e chitarre storiche, collabora con IRD e ha curato il progetto discografico Yayla dedicato al Mediterraneo e ai rifugiati. Ha svolto impegno sociale a Scampia e con il Centro Astalli.

L’incontro si inserisce nel più ampio intento della rassegna: promuovere una riflessione consapevole sulle sfide del presente attraverso il contributo dell’arte, della ricerca e del dialogo, incoraggiando una rinnovata capacità di iniziativa personale e comunitaria.

Appuntamento venerdì 5 giugno ore 21:00 al Teatro Minimo di Ardenza, in via San Simone 37. Programma completo sul sito internet dell’Associazione all’indirizzo: www.piccoloteatrocittadilivorno.weebly.com e direttamente alla pagina: https://piccoloteatrocittadilivorno.weebly.com/le-conferenze-in-teatro.html .

Ingresso a offerta libera, senza prenotazione. Informazioni: 345 1570462.

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