Musica e suoni delle piante nell’orto botanico del Museo di Storia

Domenica 26 maggio alle 17 Il canto della natura sarà l’occasione per conoscere e sperimentare il nuovo percorso sonoro realizzato all’interno dell’Orto Botanico. Grazie a questa tecnologia immersiva le persone potranno non soltanto addentrarsi nel verde di una rigogliosa macchia mediterranea, ma connettersi con l’ambiente. Ingresso gratuito

Domenica 26 maggio alle ore 17:00 il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo invita tutti i cittadini a “Il canto della natura. Musica delle piante nell’Orto Botanico” primo appuntamento di Eureka, un’iniziativa organizzata per presentare i nuovi percorsi espositivi ed allestimenti inclusivi, realizzati nell’ambito del PNRR M1C3 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura. Inserito all’interno della manifestazione promossa ed organizzata da Regione Toscana Amico Museo, l’evento, in linea con il tema 2024, intende sottolineare il ruolo centrale delle istituzioni culturali nel fornire un’esperienza educativa olistica, per un mondo più consapevole, sostenibile e inclusivo. Il canto della natura sarà l’occasione di conoscere e sperimentare il nuovo percorso sonoro realizzato all’interno dell’Orto Botanico: entrato a far parte in modo permanente dell’esposizione, questo nuovo allestimento consente, attraverso una tecnologia digitale interattiva, di tradurre in armonia musicale la risposta elettromagnetica delle piante agli stimoli provenienti dal mondo che le circonda. Grazie a questa tecnologia immersiva, durante la visita dell’Orto Botanico le persone potranno non soltanto addentrarsi nel verde di una rigogliosa macchia mediterranea, ma connettersi con l’ambiente, vivere un’esperienza pratica e sensoriale dell’attività vitale delle piante e percepire la meravigliosa relazione tra Uomo e Natura. Vi aspettiamo per scoprire questo nuovo e suggestivo allestimento museale, l’unico in Italia all’interno dell’esposizione permanente di un museo di storia naturale. All’esperienza musicale sarà associata una visita guidata dell’Orto Botanico a cura dello staff scientifico del Museo. L’iniziativa Eureka è realizzata in collaborazione con coop.Itinera

Quando e dove:

Domenica 26 maggio ore 17:00

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, via Roma 234

Ingresso gratuito

Per informazioni

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Tel. 0586.266711

