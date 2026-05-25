Musica e talento all’Etrusca Wave Audition

Cresce l’attesa per la finale del contest musicale a Castagneto Carducci: 13 artisti in gara, giuria d’eccezione e in palio l’accesso al Sanremo Rock & Trend al Teatro Ariston

Cresce l’attesa per “Etrusca Wave Audition”, il contest musicale dedicato ai talenti emergenti che si terrà domenica 31 maggio dalle ore 20.30 presso il Teatro Roma di Castagneto Carducci. Per i concorrenti si aprirà la possibilità di accedere alla finale nazionale del Sanremo Rock & Trend prevista l’11 settembre al Teatro Ariston. L’evento, organizzato da Claps Eventi, rappresenta un’importante occasione per artisti e band emergenti che desiderano mettersi in gioco davanti al pubblico e a una giuria composta da professionisti del panorama musicale italiano. La prima selezione del contest è stata effettuata online e ha registrato numeri molto importanti: sono infatti arrivate oltre 100 candidature provenienti da diverse realtà musicali italiane. Dopo un’attenta valutazione, sono stati selezionati 13 progetti artistici che si esibiranno dal vivo durante la serata finale. I finalisti saranno: Magic Mush, Luca Nicolosi, Christian Galatolo, Aurora Casotti, Flaminia Ciolli, Giorgia Ciolli, Francesca Della Vecchia, Antony Stefani, The Glasshotel, Frammenti, Mechanical, Eteria e Undercurrents.

L’evento sarà condotto da Tommaso Liguoro, giovane presentatore già noto per la sua dinamicità e comunicazione nei vari festival toscani e per la presenza audace nei social media. Ad arricchire ulteriormente l’evento sarà la presenza di una giuria d’eccezione composta da figure di rilievo del panorama musicale, artistico e organizzativo italiano. Tra i giurati ci sarà Alessandro De Fusco, noto chitarrista e compositore che ha collaborato sia in studio che dal vivo con importanti artisti del rock italiano come Alberto Radius e Ricky Portera, oltre a Graziano Romani, entrando successivamente a far parte dei Moll Flanders. Presente anche il Maestro Fabio Ceccanti, professionista con una lunga esperienza nel mondo della musica e del canto a livello nazionale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Fred Bongusto e Aldo Donati, distinguendosi come insegnante e formatore vocale capace di valorizzare e perfezionare le qualità artistiche di ogni interprete. In giuria anche Massimo Gentili, tenore livornese che spazia dalle arie sacre al lirico fino al pop lirico. Rivelazione del programma Io Canto Senior, ha partecipato al coro del Teatro del Silenzio accanto a Andrea Bocelli e ha recentemente realizzato un singolo con la band Moll Flanders. Nel 2025 presenta inoltre il brano “Meravigliosamente”, scritto dal compositore Paolo Marioni. Proprio Paolo Marioni sarà tra i componenti della giuria. Compositore già noto per collaborazioni con Andrea Bocelli e Riccardo Fogli, il suo brano “Mascagni” venne scelto da Caterina Caselli per Sugar Music e Universal ed inserito nel progetto discografico “Cieli di Toscana”. È inoltre autore di un brano presente nell’album “Dimmi cosa sogni”, interpretato da Jessica Brando e Andrea Bocelli, oltre che della sigla di “Sanremo Famosi”, trasmessa su Rai Uno nel 1990 dal Teatro Municipale. A completare la commissione giudicatrice sarà Vanessa Barbato, responsabile e owner insieme a Piero Ciantelli di CLAPS Eventi. Organizzatrice di eventi dal 1997 tra Lombardia, Toscana e Canarie, Vanessa Barbato vanta un importante percorso professionale nel settore artistico e televisivo. È stata autrice e conduttrice del programma televisivo “Living Room” su Brixia Channel TV e Amazon Fire, conduttrice delle selezioni regionali di Miss Italia nel 2000, co-organizzatrice dell’area artisti Brookline Management di Sasà Massarelli, del Festival di Napoli 2003 e fondatrice di importanti realtà dedicate agli eventi e al wedding destination. Dal 2025 guida insieme a Piero Ciantelli il progetto CLAPS Eventi.

Ospite speciale della serata sarà Frabolo, nome d’arte di Francesco Bolognesi, beatmaker, rapper e produttore attivo nella scena underground dal 2004. Conosciuto per il suo stile definito “Rap Alchemico”, Frabolo unisce ironia, riflessione sociale e ricerca introspettiva. Durante la sua carriera ha condiviso il palco con artisti storici del rap italiano come Piotta, Frankie Hi-NRG e Assalti Frontali. I suoi lavori, tra cui l’album “Opera”, affrontano tematiche profonde attraverso testi intensi e senza compromessi. Il pubblico avrà un ruolo fondamentale durante la serata, poiché potrà partecipare attivamente alle votazioni degli artisti in gara. Per poter votare sarà necessario prenotarsi anticipatamente tramite WhatsApp al numero 3204103015 oppure via e-mail all’indirizzo [email protected]. Per chi effettuerà la prenotazione anticipata sarà previsto uno sconto speciale sul biglietto d’ingresso: il costo del ticket in prevendita sarà infatti di 15 euro. L’audition non sarà soltanto una competizione musicale, ma una vera e propria vetrina artistica capace di unire musica dal vivo, spettacolo ed emozioni, coinvolgendo direttamente anche il pubblico presente in teatro. Grande la posta in palio per i partecipanti: i tre finalisti della serata accederanno direttamente alla Finale Centro Italia di Sanremo Rock & Trend, anch’essa organizzata da Claps Eventi, in programma il prossimo 16 agosto nella prestigiosa cornice del Food Rock Festival presso la Rotonda di Ardenza. Una serata che promette energia, talento e grande partecipazione, trasformando il Teatro Roma in un punto di riferimento per la musica live e per le nuove generazioni di artisti.

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