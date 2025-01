Musica e teatro per il Giorno della Memoria al Museo di Storia

Domenica 26 gennaio alle ore 17 la Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma, 234) ospiterà un evento nato dalla collaborazione tra la Banda Città Di Livorno diretta dalla professoressa Alessandra Luisini e Il Teatro Agricolo presieduto da Giovanni Balzaretti: un esempio di come l’arte possa essere un potente strumento di sensibilizzazione e riflessione. Lo scopo è quello di promuovere il ricordo delle vittime dell’Olocausto e diffondere un messaggio di pace, tolleranza e rispetto.

In occasione delle commemorazioni per il “Giorno della Memoria 2025”, la Banda della Città di Livorno diretta dalla professoressa Alessandra Luisini proporrà 5 brani “per non dimenticare”:

“ Terezín march ” eseguita con struggente maestria dal 1° clarinetto Professore A. Marconi, è una composizione musicale che ha una forte connessione storica con il campo di concentramento di Terezín;

"La Vita è Bella", arrangiata per banda da L. Bocci, è una melodia positiva e ottimista il cui significato è strettamente legato al messaggio del film: trovare la speranza, la gioia e la bellezza anche nelle circostanze più difficili, sottolineando la bellezza della vita nonostante le avversità; nel contesto del film

"Rikudim Danza n. 1", una composizione del compositore belga Jan Van der Roost, dove il termine ebraico "Rikudim" significa "danze"; e il compositore cerca di catturare lo spirito festoso e la vivacità delle celebrazioni comunitarie attraverso questa serie di danze;

"The Happy Nigun", arrangiata appositamente dal clarinettista M. Taglieri, ispirata al genere tradizionale klezmer, storicamente associato a eventi gioiosi come matrimoni, festività e celebrazioni comunitarie;

”, arrangiata appositamente dal clarinettista M. Taglieri, ispirata al genere tradizionale klezmer, storicamente associato a eventi gioiosi come matrimoni, festività e celebrazioni comunitarie; Gam Gam, canto ebraico toccante e significativo tratto dal salmo 23 (“anche se camminassi nella valle dell’ombra della morte, non temerei alcun male, perché Tu sei con me”), spesso associato alla memoria delle vittime della Shoah come rappresentanza di un messaggio di speranza e fede anche nei momenti più bui.

In occasione della Giornata della Memoria, il Teatro Agricolo presenterà, attraverso l’interpretazione sentita e rigorosa di Giovanni Balzaretti, un estratto da “L’Istruttoria“, una delle opere più intense e significative di Peter Weiss.

Quest’opera teatrale, strutturata come un’orazione drammatica, ripercorre le testimonianze del processo di Francoforte sui crimini nazisti di Auschwitz, portando in scena la voce dei sopravvissuti e degli accusati.

L’iniziativa si propone di commemorare le vittime dell’Olocausto, riflettendo sugli orrori del passato e sull’importanza di coltivare la memoria storica per evitare il ripetersi di simili atrocità. Un’occasione preziosa per immergersi in un testo di grande impatto emotivo e civile.

Ingresso a donazione liberale.

Per prenotazioni:

Segreteria del Museo

[email protected]

tel. 0586/266711-34

lun – mer – ven: ore 9-13

mar – gio – sab: ore 9-13 e 15-18

dom: ore 15-18

