“Musica elastica” in Fortezza Nuova

A “Musica Elastica” si alterneranno, per tutti i giovedì dell’estate, i dj set rock and roll di Niño de Nugola e cosmic jazz degli “architetti sonori” Dee & Ruebezahl.

Giovedì 1 giugno prende vita la collaborazione di Fortezza Elettrica con Studio Elastico nel progetto “Musica elastica”, ogni due giovedì del mese. A ingresso gratuito, dalle 20 a mezzanotte, sotto la tendostruttura all’aperto di Fortezza Nuova, si alterneranno dj in una programmazione variegata, dalla disco all’house al funk, uniti da un’idea dinamica e leggera di condivisione culturale. I primi ad esibirsi per questa serata inaugurale saranno Steady Stream e Elephunk. Saranno presenti anche gadget e merchandising realizzati dal neo-nato studio, un’occasione per conoscere il loro concept visivo caratterizzato dall’utilizzo di neon e dal tema cromatico verde fluo.

Studio Elastico – Studio Elastico è uno studio di design e comunicazione di Livorno, fondato nell’aprile di quest’anno da Filippo Ascione e Andrea Zucca. Il loro approccio multidisciplinare si basa sulla combinazione di diverse competenze, declinando la passione per il design in soluzioni originali ed efficaci. Grafica, eventi, musica, merchandising e molto altro sono gli ambiti di ricerca dove esprimono creatività e innovazione.

Giovedì 1 giugno

Ore 20-24

Ingresso gratuito

Info: Studio Elastico

https://www.instagram.com/fortezza_elettrica/

