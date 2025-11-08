Musica-Moda-Miss in piazza Grande

Un tocco di musica e spettacolo dedicato alla Half Marathon di domenica 9 novembre: tra gli eventi collaterali alla competizione più attesa della stagione podistica livornese, classico appuntamento erede della gloriosa Maratona Città di Livorno, è partito da venerdì in piazza Grande, dalle 9 alle 20

Un tocco di musica e spettacolo dedicato alla Half Marathon di domenica 9 novembre: tra gli eventi collaterali alla competizione più attesa della stagione podistica livornese, classico appuntamento erede della gloriosa Maratona Città di Livorno, è partito da venerdì in piazza Grande, dalle 9 alle 20, un particolare mercatino con stand che propongono prodotti tipici livornesi e toscani, dolciumi, bijoux e cosmesi, articoli da regalo e libri a cura della Labronica Eventi. Ma la particolarità di questo expo è che al centro del complesso espositivo è presente anche lo stand “Musica, Moda e Miss”: qui si stanno alternando da venerdì alla consolle i dj che il 9 agosto scorso anno riscosso un incredibile successo in Terrazza Mascagni con le loro “Onde Musicali in Terrazza”, serata salutata da alcune migliaia di persone festanti ai ritmi della più bella musica degli anni 70-80-90. Dalle 17,30 di domenica il loro sound lascerà però spazio alla moda ed alle Miss: le abbiamo lasciate l’8 agosto al termine della finalissima di Miss Livorno, le ritroveremo a distanza di tre mesi pronte ad affrontare nuovamente la passerella, ma questa volta non in veste di concorrenti, bensì di modelle e indossatrici. Tante delle partecipanti all’ultima edizione di Miss Livorno 2025 saranno presenti all’appuntamento con la moda in piazza, racconteranno la loro esperienza, le loro emozioni, i loro progetti e sfileranno sulla lunga passerella blu allestita in Piazza Grande presentando le collezioni di abbigliamento di “Gio Bec”. Ad intervallare le loro uscite ci saranno la giovanissima cantante Alice Lardicci ed il cantante Massimo Gentili recente partecipante a “Io canto senior”. A presentare l’appuntamento con Moda & Miss sarà l’animatore Alby, con dj Nike in consolle per le musiche di sfilata. Presente anche lo stand per la raccolta fondi a favore della Associazione Cure Palliative Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©