Musica, ricerca, salute e inclusione: al Mascagni una giornata dedicata al repertorio per pianoforte mano sinistra

Una giornata per mettere in dialogo musica, ricerca scientifica, salute, inclusione e creatività. È questo il filo conduttore della Giornata di studi sul repertorio per pianoforte mano sinistra, in programma giovedì 8 ottobre 2026 all’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno

Una giornata per mettere in dialogo musica, ricerca scientifica, salute, inclusione e creatività. È questo il filo conduttore della Giornata di studi sul repertorio per pianoforte mano sinistra, in programma giovedì 8 ottobre 2026 all’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno.

L’iniziativa, promossa dal M° Giovanni Nesi, docente di Pianoforte del Conservatorio Mascagni, nasce all’interno del percorso PRO-BEN – Health Mode On, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e affronta da prospettive diverse un tema nel quale la dimensione artistica si intreccia con quella scientifica e con il benessere del musicista.

Il pianoforte mano sinistra diventa così il punto di partenza per una riflessione più ampia: sulla prevenzione e sulla salute di chi studia e pratica la musica, sulle possibilità offerte dalla ricerca, ma anche sulla capacità della musica di trasformare una condizione particolare in un’occasione di sperimentazione, creatività e inclusione.

«Questa giornata nasce anche dal desiderio di condividere un’esperienza personale, artistica e di vita che considero particolarmente importante – spiega il M° Giovanni Nesi –. Abbiamo voluto mettere insieme competenze e persone diverse, accomunate dalla volontà di interrogarsi sul rapporto tra corpo, mente, musica e pratica artistica. Il pianoforte mano sinistra rappresenta in questo senso non soltanto un repertorio, ma un vero campo di ricerca».

La mattina: conoscere la distonia focale dei musicisti

La giornata si aprirà alle 10 con i saluti del prof. Emanuele Rossi, Presidente del Conservatorio “Pietro Mascagni”. Alle 10.15 prenderà il via il convegno “La distonia focale dei musicisti: diagnosi, cura e prevenzione”, dedicato a una problematica neurologica che può interessare in modo specifico chi pratica professionalmente la musica.

A confrontarsi saranno la dott.ssa Monica Norcini, Pharm.D, PhD e direttrice della Fondazione Fresco Parkinson Institute,, la dott.ssa Claudia Del Gamba, MD e neurologa dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, e la M° Beatrice Giovannetti, dottoranda del XL ciclo presso il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena. Il confronto sarà coordinato dal M° Giovanni Nesi.

L’obiettivo della mattinata sarà quello di accrescere la conoscenza e la consapevolezza intorno a un disturbo ancora poco conosciuto, affrontandone i diversi aspetti e mettendo a confronto competenze ed esperienze differenti.

Il concorso di composizione: quando il limite diventa possibilità creativa

Alle 17 la giornata proseguirà con la premiazione del Concorso Internazionale di Composizione per pianoforte mano sinistra, promosso dal Conservatorio Mascagni nell’ambito del progetto PRO-BEN. Il concorso ha raccolto 20 candidature e ha individuato come vincitore Bruno Mereu, autore di Scrolling – Toccata, mentre sono state assegnate menzioni speciali a Tiziano De Felice e Lorenzo Petrizzo.

La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione della dott.ssa Cristina Manetti, Assessora alla Cultura della Regione Toscana, del dott. Rocco Garufo, Assessore al Turismo del Comune di Livorno, e del M° Federico Rovini, Direttore del Conservatorio Pietro Mascagni.

Saranno inoltre presenti il M° Paolo Marzocchi, componente della giuria presieduta dal M° Silvia Colasanti, e, in videocollegamento, il M° Domenico Turi.

A seguire, il pianista Francesco Braida eseguirà in prima esecuzione Scrolling – Toccata di Bruno Mereu, opera vincitrice del concorso.

Dalla scienza alla musica: il cervello che ascolta

Alle 18 sarà quindi la volta dell’intervento “Let the Music play! The musical brain” del dott. Enrico Grassi, MD, neurologo dell’Ospedale Santo Stefano di Prato e coordinatore nazionale del Gruppo di Ricerca in Neuroestetica delle Scienze Neurologiche ospedaliere.

Un intervento dedicato al rapporto tra cervello, ascolto musicale ed esperienza musicale, con particolare attenzione ai meccanismi di plasticità cerebrale e al ruolo dell’expertise musicale.

Tre Ciaccone, tre prospettive

La giornata si concluderà con un concerto costruito intorno a uno dei vertici assoluti della letteratura musicale: la Ciaccona dalla Partita n. 2 BWV 1004 di Johann Sebastian Bach.

Tre musicisti proporranno tre diverse letture della stessa pagina:

M° Maurizio Baglini, nella trascrizione per pianoforte di Ferruccio Busoni;

M° Guido Rimonda, nella versione originale per violino solo;

M° Giovanni Nesi, nella trascrizione per pianoforte mano sinistra di Johannes Brahms.

Tre strumenti e tre prospettive interpretative che permetteranno di attraversare la stessa straordinaria composizione mettendo in evidenza differenti dimensioni tecniche ed espressive.

Un percorso nel segno del benessere del musicista

La Giornata di studi si inserisce nel più ampio percorso che il Conservatorio “Pietro Mascagni” sta sviluppando nell’ambito di PRO-BEN – Health Mode On, progetto promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dedicato al benessere della popolazione studentesca delle università e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Per il Mascagni, il progetto si è tradotto in un insieme di azioni dedicate al benessere fisico e psicologico degli studenti musicisti, dalla fisioterapia e prevenzione al counseling psicologico, dalla ricerca sui bisogni della comunità accademica alle masterclass e alle iniziative formative.

La giornata dell’8 ottobre rappresenta una delle declinazioni di questo percorso e mostra concretamente come la cura del musicista possa intrecciarsi con la formazione, la ricerca e la produzione artistica.

La partecipazione alla giornata è libera e aperta al pubblico.

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