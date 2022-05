Musica, spettacoli e fiere di ogni genere. Via agli eventi targati Fortezza Nuova

Un'estate lunghissima: si comincia con il Leghorn Medieval Festival, poi mostre, danza e ospiti internazionali

di Giulia Bellaveglia

Mediagallery

“Un programma completo e ricco di iniziative variegate, che ha richiesto un grandissimo impegno, non solo da parte mia, ma anche da quella di tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di ciò che succederà in questa struttura da maggio a settembre”. Così, Niccolò Mazzantini, già direttore tecnico di Fortezza Village e adesso direttore artistico della Fortezza Nuova, illustra a grandi linee la stagione 2022. Una full immersion di proposte artistiche, e non solo, che inizieranno in primavera e raggiungeranno il picco nei mesi estivi. “Per rendere possibile tutto questo abbiamo per prima cosa puntato alla riqualificazione del luogo – prosegue – Quando sono arrivato a giugno dello scorso anno ho trovato una situazione molto impegnativa. Con l’aiuto di diverse associazioni abbiamo pulito tutto e ci siamo occupati di restituire dignità ad un monumento di valenza storica inestimabile, e di renderlo fruibile alla popolazione”.

Ad aprire le danze il 13, 14 e 15 giugno sarà il Leghorn Medieval Festival dove approderanno 14 compagnie nazionali ed una inglese affiancate da oltre 150 figuranti. Il 4 e il 5 giugno la fiera enogastronomica Medicea con oltre 70 espositori di vino. Fortezza Nuova aderirà inoltre alle manifestazioni collaterali del Toscana Pride e della Coppa Barontini e proporrà due grandi rassegne: una concertistica e una teatrale. “Fortezza elettrica” sarà il pezzo forte della programmazione. “Dal 26 di maggio e per tutto il corso dell’estate proporremo più di 50 eventi in stile un po’ underground – spiega ancora Mazzantini – Artisti della musica elettronica nazionali ed internazionali, favorendo ogni giovedì sera live e dj set”. “Le persone che vengono da fuori rimangono sbalordite dalla bellezza di questo monumento – precisa Massimiliano Frasca di Fortezza Village – In centro città, circondata dall’acqua e collegata da pontili, unica al mondo. Con l’aiuto di tutti coloro che credono in questo progetto vorremmo portarla al vertice, cosa di cui beneficerebbe l’intera città”. Ad arricchire le rassegne le presentazioni di libri previste ogni domenica di luglio e agosto e curata da Stefano Ilari. Il programma dettagliato sarà disponibile nel mese di maggio mentre è già possibile visionare le proposte attualmente in essere sul sito www.fortezzanuova.it.