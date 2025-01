Musicainfasce, percorso musicale per mamme e bambini da 0 a 2 anni

Basato sulla Music Learning Theory del celebre pedagogista musicale Edwin E. Gordon, gli incontri tenuti da Elena Papini offrono alle mamme l’opportunità di rafforzare il legame affettivo con i loro figli attraverso il linguaggio musicale

Con un primo incontro svoltosi martedì 21 gennaio, ha preso avvio il progetto Musicainfasce, un viaggio musicale per mamme e bambini da 0 a 2 anni, promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con la Scuola di Musica Amadeus e con AIGAM (Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale), ente di riferimento nazionale per la diffusione della metodologia Gordon. Gli appuntamenti, a cadenza quindicinale, si tengono il martedì alle 10.30 al Centro Donna del Comune di Livorno (largo Strozzi, 3) e sono tenuti da Elena Papini, insegnante certificata AIGAM. I prossimi incontri sono in agenda il 4 e il 18 febbraio e il 4 marzo. Musicainfasce è basato sulla Music Learning Theory del celebre pedagogista musicale Edwin E. Gordon e ha l’obiettivo di arricchire le prime esperienze espressive dei bambini attraverso la musica. Durante gli incontri, si promuove lo sviluppo cognitivo e musicale dei più piccoli, offrendo alle mamme l’opportunità di rafforzare il legame affettivo con i loro figli attraverso il linguaggio musicale.

I partecipanti saranno immersi in un ambiente musicale coinvolgente e stimolante, dove il bambino potrà sviluppare la propria attitudine musicale in modo naturale e spontaneo, guidato da esperienze di ascolto e interazione. La partecipazione è gratuita ma, essendo il numero di posti limitato, è obbligatoria la prenotazione. Si consiglia di portare un tappetino, un cuscino e calzini antiscivolo per il massimo comfort durante le attività. Prenotazioni e contatti: per prenotazioni e iscrizioni è necessario inviare un messaggio su WhatsApp al numero 0586 1836122.

