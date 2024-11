Musical Show Group, quando il musical parla livornese

MSG è l’acronimo di “Musical Show Group”, una realtà cittadina che sta riscuotendo successi teatrali da alcuni anni. Nasce dall’idea di Sara Del Vivo, dopo alcuni spettacoli teatrali in cui aveva portato in scena musical ispirati alla Disney, e che nel 2017 decide di fondare una vera e propria “Compagnia”. Da lì portano in scena Musical come “L’intreccio della Torre”, “Stia con noi”, “La leggenda di Agrabah” (4 repliche e 3 sold out) e sono già al lavoro per il prossimo spettacolo “Il Cerchio della Vita” (ispirato al Re Leone) che andrà in scena ad aprile 2025 al Teatro Salesiani di Livorno.

Musical Show Group, sotto la direzione artistica di Sara Del Vivo, collabora con la Scuola Centro Studi Armonia Danza (Livorno) di Martina Cecchini. Al momento il cast vanta la presenza di 14 elementi, fra cui ballerini e performer completi in grado di ballare, cantare e recitare, tutto interamente dal vivo. MSG è inoltre stata ingaggiata dalla Five Stars Produzioni (www.fivestarsproduzioni.it) per portare in scena spettacoli al di fuori della città labronica, e addirittura fuori dalla Regione Toscana, diventando così una vera e propria Compagnia di Musical emergente livornese.

Gli interpreti facenti parte del cast sono: Diego Pieri, Agnese Mereu, Melissa Meyer, Giulia Rina, Sara Antonelli, Noemi Brambilla, Daniele Bartoli, Sabrina Siracusa, Serena Cignini, Ludovico Marcaccini, Lucrezia Giusti, Francesca Toso, Benedetta Cuchel, Francesca Crementieri, in occasione del prossimo spettacolo, i piccoli Leonardo Ligas (Simba piccolo) e Arianna Serpan (Nala piccola).

“Vi invitiamo, tutti quelli che leggono – scrivono dalla compagnia – ad iscrivervi al gruppo Facebook e a quello Instagram “MSG Musical Show Group”, per poter conoscere il nostro lavoro, il nostro cast e tutte le date dei prossimi appuntamenti teatrali. Il nostro intento, da sempre, è quello di portare a teatro sia adulti che famiglie con bambini, per rimanere incantati e affascinati dal musical e dai personaggi che vedranno sul palco, che abitualmente vedono soltanto in televisione. Restate sintonizzati, e seguiteci”.

