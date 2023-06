“Musicanti allo sbaraglio”, concerto di beneficenza

Musica sotto le stelle nel giardino della Chiesa Battista di Livorno (via del Vecchio Lazzeretto, 2): domenica 11 giugno alle ore 21, si svolgerà la seconda edizione del concerto di beneficenza “Musicanti allo sbaraglio”, ad ingresso gratuito.

Sul palco si alterneranno cantanti, strumentisti e una corale, pronti a intrattenere il pubblico

con un repertorio variegato, che spazierà dalla musica classica fino alle note contemporanee del

pop e del rock, passando per suggestivi canti gospel. Spazio anche per la solidarietà, con la partecipazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, presente alla serata con il presidente della seziona Toscana ed un gazebo, presso il quale gli spettatori potranno ricevere informazioni sulle attività dell’associazione e se lo desiderano contribuire all’impegno sul territorio con un’offerta libera.

