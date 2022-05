MusiCanto festeggia 20 anni e presenta “L’invisibile Romantico”

Venerdì 10 giugno alle 21 al Teatro Quattro Mori nel 20° anno di attività dell’Associazione MusiCanto, la “Compagnia dello Spettacolo” presenta "L'invisibile Romantico", spettacolo teatrale e musicale in due atti di Riccardo Pagni

Ingresso: Posto unico numerato: euro 12. Prevendita presso Il botteghino del teatro da martedì a domenica dalle 18 alle 22.

Il ricavato della serata sarà devoluto ad Aircs Associazione Italiana Ricerca Colangite Sclerosante.

20 attori e cantanti, duetti canori e cori ci accompagneranno in un affascinante viaggio teatrale e musicale, dalle atmosfere degli anni 30 fino ad epoche più recenti per raccontarci il sogno di un uomo che ha vissuto il cinema italiano nella sua vera essenza, che ha conosciuto i grandi personaggi di un’epoca che non c’è più, gli artisti più famosi di Cinecittà, da Totò a Macario, i grandi registi come Roberto Rossellini e Federico Fellini, in un mondo di entusiastiche idee e pochissime risorse economiche. L’Associazione MusiCanto festeggia il suo ventesimo anno di vita con un omaggio al regista livornese Amasi Damiani, in uno spettacolo intenso, riflessivo e divertente in cui musica e canzoni si alterneranno alla recitazione.