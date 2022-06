Musin Musetti, sabato la finale a Parco Levante

Evento dedicato per la sensibilizzazione degli amici a quattro zampe. Sabato 25 giugno verranno proclamati i vincitori della manifestazione e sarà consegnato un attestato di partecipazione

Nel mese di giugno si è tenuto al Parco Levante il primo Contest Fotografico dedicato ai cani, gatti e altri animali. Il successo è stato notevole con oltre 1.000 foto pervenute al Centro e con centinaia di partecipanti della nostra città. Le foto pervenute per email sono state votate da migliaia di simpatizzanti con like su facebook e votate al centro. Sui social del Parco Levante migliaia di votazioni decreteranno i vincitori di categoria nella finale che si svolgerà sabato 25 giugno dalle 15.30 in poi. Tutti i partecipanti sono stati invitati alla festa dedicata ai nostri amati animali, verranno proclamati i vincitori e saranno consegnati un attestato di partecipazione ai concorrenti, oltre che premi e gadget per gli stessi. È questo un Contest Nazionale che ha toccato in questi mesi quasi tutte le Regioni con migliaia di adesioni e ha dato un forte contributo al rispetto degli animali.

