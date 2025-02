Nannipieri presenta “Andar per cantine 2025 guida all’Enoturismo”

Appuntamento giovedì 20 febbraio alla Libreria Feltrinelli in via di Franco alle 18. In “Andar per cantine 2025 guida all’Enoturismo” Simone Nannipieri offre una selezione esclusiva delle migliori cantine e wine resort toscani, portandovi nel cuore dell'enoturismo della regione

Appuntamento giovedì 20 febbraio alla Libreria Feltrinelli in via di Franco alle 18. Un altro libro sul vino? Sì, ma questo è diverso. “Avventura e Comunicazione” nasce dall’esperienza diretta, dall’osservazione e dalle sfide che il mondo del vino riserva ogni giorno. Simone Nannipieri, autore e protagonista di questo percorso, ha voluto condividere una storia che va oltre il prodotto e oltre le strategie di marketing convenzionali. In questo evento di presentazione, scopriremo cosa significa davvero comunicare il vino, andando al cuore di ciò che rende ogni cantina, ogni persona e ogni territorio unico. Durante l’incontro, l’autore ci accompagnerà in un viaggio tra le vigne e le storie di chi vive di vino e per il vino, svelando come autenticità e passione possano trasformarsi in una narrazione potente e coinvolgente. Non troverete un manuale o delle regole da seguire, ma un racconto sincero che esplora le sfumature della comunicazione nel settore enogastronomico, attraverso esperienze vissute, errori e piccoli momenti di scoperta.

In “Andar per cantine 2025 guida all’Enoturismo” Simone Nannipieri offre una selezione esclusiva delle migliori cantine e wine resort toscani, portandovi nel cuore dell’enoturismo della regione. Pensata per i viaggiatori e gli appassionati di vino, la guida vi accompagnerà tra 130 cantine selezionate, 17 wine destinations imperdibili, oltre 300 esperienze enogastronomiche e 68 borghi ricchi di storia. Ogni cantina e wine resort è stato scelto per offrire un’esperienza autentica e indimenticabile, e la versione digitale della guida, con la funzionalità di geolocalizzazione, sarà la vostra bussola personale per esplorare la Toscana in modo unico e intuitivo. Scoprite i luoghi che custodiscono l’anima della regione, godendo di momenti esclusivi, passeggiando tra vigneti e borghi senza tempo. Un viaggio enoturistico vi aspetta: lasciatevi guidare da queste pagine, pronte a svelare i segreti della Toscana e a farvi vivere un’esperienza indimenticabile.

Simone Nannipieri è consulente per l’Enoturismo. Il suo lavoro nasce da un sogno: comunicare le aziende del mondo Enogastronomico ed Enoturistico per ridare vita, con semplicità ed immediatezza, alla loro identità e renderla unica e riconoscibile.

Al termine dell’incontro si terrà una degustazione gratuita per tutti gli intervenuti.

