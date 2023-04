Nargilé, la magia dell’oriente nel nuovo singolo di Lorenzo Iuracà

Narghilè, il nuovo singolo del cantautore labronico Lorenzo Iuracà, è un viaggio al confine tra oriente ed occidente, nasce in Europa guardando l'Asia esattamente ad Istanbul

La musica si compone nella testa con la precisa volontà di fermare un momento, di raccontare un emozione data dai suoni, dai profumi e dai sorrisi di una cultura lontana alla nostra ma accogliente e che ti fa sentire a casa. Narghilè rappresenta quel momento di pausa e di apprezzamento per tutto quello che ci circonda, in questo caso la canzone è stata ispirata dalla visione incantevole che si ha sotto il Ponte di Galata, dove la vita occidentale è in fermento dentro una cornice orientale senza tempo.

Da qui, ognuno con il proprio narghilè ed un buon tè, è al centro e i colori e la musica gli scorrono accanto: nessuna mancanza, nessuna nostalgia, nessuna lontananza, solo una meravigliosa visione e tanto da raccontare. Sicuramente Istanbul è piaciuta all’artista, tanto che lo ha ispirato a scrivere una canzone che attinge dai suoni tipici del sound turco senza tralasciare il groove e l’animo funk dell’autore.

Title: Nargilè (Istanbul)

Main Artists: Lorenzo Iuracà

Release date: 21/4/23

Autore: Lorenzo Iuracà

Compositore: – Lorenzo Iuracà

Prodotta da: – Lorenzo Iuracà

Label: Orangle

C&P: Orangle

Editori: Orangle

Genere: – POP, FUNK, CANTAUTORE

Breve bio -Lorenzo Iuracà è un cantautore e polistrumentista livornese. All’età di 7 anni si siede dietro ad una batteria per la prima volta e nasce la passione. Studia musica prendendo confidenza anche con il pianoforte, il basso, la chitarra… e infine con la sua voce, fino a che decide di fondare l’associazione Polo Artistico Vinile di cui e’ tutt’ora presidente e per la quale realizza produzioni musicali marchiate ”i per i Recording Label” e con la quale fonda nel 2020 la Testata tematica “La Redazione Online” (per dare visibilità ai nuovi creativi). Nel suo percorso artistico tante esperienze e numerosi riconoscimenti, tra i quali più categorie di Spazio d’Autore, il Primo Premio AFI Emergenti e come rivelazione dal Nuovo Imaie. E’ stato concorrente di XFactor 7 in squadra con Morgan.

Dal 28 aprile è disponibile anche il videoclip Ufficiale, girato dallo stesso Lorenzo ad Istanbul nel novembre 2022, aiutato successivamente da Claudio Caroti per realizzare le riprese mancanti ed ultimare il tutto.

VIDEOCLIP: Lorenzo Iuracà – Nargilé (Istanbul) – YouTube

Link Profilo Spotify: https://open.spotify.com/artist/76Vx8ncMLAI204n68xWNw5?si=CTdv3NuYR2SAuSP8_FjyrA

Link Profilo Instagram: https://instagram.com/lo_iura_lorenzo_iuraca?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Link Profilo YouTube: https://youtube.com/c/LorenzoIurac%C3%A0Official

Link Profilo TikTok: https://www.tiktok.com/@lo_iura?_t=8U8CvumRg3y&_r=1

