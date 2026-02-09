Nasce al Moletto di Antignano il Punto Informativo Giovani

Il primo incontro del 13 febbraio, Chiacchiere & Spritz – Info utili, zero sbatti, è dedicato alla presentazione della sperimentazione e alla conoscenza dei servizi e delle opportunità

Venerdì 13 febbraio alle ore 17.00, al Moletto di Antignano, prende avvio la sperimentazione del Punto Informativo Giovani, un nuovo spazio di incontro, informazione e confronto rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni. L’iniziativa, promossa dal Consiglio di Zona 5, nell’ambito del progetto di mandato “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” (quarta azione), nasce dalla collaborazione con il Circolo della Pesca di Antignano, da sempre una realtà aperta al quartiere e dal supporto del Comune di Livorno, in particolare dell’Assessorato alla Partecipazione e dell’Assessorato alle Politiche Giovanili. L’obiettivo è quello di creare un luogo informale e accessibile in cui affrontare, senza barriere istituzionali, questioni e temi centrali che stanno a cuore alle nuove generazioni. Il Punto Informativo Giovani del Moletto trova il suo naturale riferimento nel Servizio Informagiovani del Comune di Livorno, attivo da tempo al Cisternino di città, che vede in questa sperimentazione l’opportunità di diffondere sul territorio servizi già esistenti, rendendoli più vicini e praticabili. Altrettanto significativa è la collaborazione con la Consulta Giovanile del Comune di Livorno, che, insieme alla giovane gestrice del bar il Moletto, contribuisce attivamente all’organizzazione della sperimentazione.

Si tratta dunque di un progetto che parte dal basso e che si articolerà come un percorso di incontri mensili, su aree tematiche quali per esempio l’orientamento scolastico e professionale, lavoro e diritti, educazione economica, benessere fisico e psicologico, ambiente e cittadinanza attiva, digitale e tecnologia, mobilità, tempo libero e cultura. Il primo incontro del 13 febbraio è dedicato alla presentazione della sperimentazione e alla conoscenza dei servizi e delle opportunità già presenti sul territorio, con un’attenzione particolare all’ascolto dei bisogni e delle proposte dei partecipanti, che contribuiranno a costruire il percorso dei prossimi appuntamenti. La scelta del Moletto di Antignano, luogo simbolico e fortemente identitario per la città, non è casuale: uno spazio sul mare che da sempre è luogo di aggregazione e ritrovo dei giovani non è solo una sede fisica, ma il contesto naturale, accogliente e informale, che già di per sé induce alla partecipazione e alla bellezza dello stare insieme come annuncia già il titolo dell’iniziativa: “Chiacchiere & Spritz – Info utili, zero sbatti”. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

