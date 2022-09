(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Nasce Effetto Romito, tanti eventi in programma

Il Ristorante “Romito” ha creato…”Effetto Romito. Arte – Persone – Emozioni”. Effetto Romito è un panorama di eventi che si svolgono all’interno delle ampie sale del ristorante Il Romito, in cui l’arte e le persone si incontrano attraverso le emozioni. Che tipo di eventi ci saranno? Sono state coinvolte band musicali, pittrici, danzatrici, attori di teatro, cantastorie, esperti di vino, illusionisti e prestigiatori… persone innamorate del loro lavoro e con grandi capacità di coinvolgimento degli spettatori. Per accedere al calendario degli eventi mese per mese per ottobre, novembre e dicembre è possibile consultare il sito del locale www.ilromito.it.

