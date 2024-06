Nasce Fidanda, molto più che una galleria d’arte. E dal 20 giugno ARTè in Fortezza

Il 15 giugno 2024, dalle ore 18:00 alle ore 22:00 – Inaugurazione Galleria via della Venezia, 7, Livorno. La Galleria d'Arte FIDANDA

Chiunque si potrà unire al Team FIDANDA per una serata di celebrazione dell’arte, con la partecipazione di artisti, collezionisti e appassionati del settore. Durante l’evento, avrai l’opportunità di ammirare le nostre collezioni, incontrare i fondatori e scoprire i nostri piani futuri.

Dal 20 al 30 giugno dalle 9 alle 20 – ARTè in FORTEZZA – La piflura e l’Arte sono evento in Fortezza Nuova.

Siamo entusiasti di annunciare il primo evento ufficiale della Galleria d’Arte FIDANDA per la Città di Livorno.

Un percorso straordinario per conoscere e scoprire la pittura e le forme dell’arte.

Nel cuore della suggestiva Livorno, tra le maestose mura della Fortezza Nuova, prende vita un’iniziativa unica nel suo genere: “ARTè IN FORTEZZA”, un progetto promosso da FIDANDA che vuole celebrare il concetto che “l’arte è” in un contesto storico e architettonico straordinario.

“ARTè IN FORTEZZA” non è solo un’esposizione d’arte, ma un’invocazione alla bellezza e alla profondità dell’arte come cultura, una fortezza del sapere e dell’espressione umana.

FIDANDA è più di una semplice galleria d’arte. È un gruppo di individui creativi, curatori e appassionati, uniti dalla dedizione per la bellezza e l’innovazione. Con il loro impegno per l’eccellenza e la ricerca incessante della perfezione, sono determinati a lasciare un’impronta indelebile nel panorama culturale di Livorno e oltre.

