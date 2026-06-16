Nasce il GT Costa degli Etruschi, itinerario cicloturistico immerso nella bellezza

Un percorso di 347 km tra arte, natura ed enogastronomia per promuovere la zona in modo unitario

Promuovere la zona in modo unitario, grazie a un grande itinerario cicloturistico che unisce tutti i Comuni dell’Ambito Costa degli Etruschi e permette ai visitatori di scoprire in bici meravigliose località costiere e collinari. Questo il fulcro del progetto “Gran Tour Costa degli Etruschi (GTCE)”, ideato dall’ambito turistico che riunisce i 15 Comuni della zona.

La rete outdoor copre circa 347 km (tra i Comuni di Rosignano Marittimo a nord e Piombino a sud) ed è la testimonianza concreta di quanto la progettualità condivisa sia un fattore determinante per una promozione adeguata del brand Costa degli Etruschi. Il percorso del GTCE, infatti, collega direttamente o con brevi deviazioni tutti i Comuni e le località turistiche, i siti archeologici, i comprensori naturalistici, escursionistici e cicloturistici dell’ambito.

Un itinerario d’eccellenza – Il percorso, pensato per biciclette Gravel, è stato praticamente ultimato ed è già in larga parte percorribile. Un traguardo importante, che per la prima volta vede nascere un itinerario cicloturistico unitario lungo la Costa degli Etruschi, ottenuto con un lungo lavoro di mappatura, raccordo e potenziamento di strade di diverse tipologie e sentieri destinabili alle biciclette che erano già presenti in tutta la zona.

Si tratta di un itinerario turistico d’eccellenza, pensato e realizzato grazie ai fondi PNRR NextgenerationEu dell’azione D.1 del progetto Green Community dell’ambito turistico, che rientra nel più ampio focus volto a creare un’offerta turistica di qualità che integri il turismo balneare e contribuisca a garantire nuove potenzialità agli operatori turistici della zona.

“Siamo soddisfatti di un progetto fondamentale – sottolinea Cristiano Pullini, assessore al turismo del Comune di Castagneto Carducci che è capofila dell’ambito Costa degli Etruschi – che coinvolge l’intero territorio creando un’infrastruttura di collegamento con tutti i punti di interesse e permette di spostarsi in tutta la Costa degli Etruschi in maniera sostenibile. Un investimento che ci consente, per il futuro, di puntare su una diversificazione dell’offerta turistica, ancora molto legata al turismo balneare, con l’obiettivo di crescere al di fuori dei mesi estivi”.

Una rete di percorsi tematici tra mare, borghi e grandi vini – Il GTCE include porzioni delle direttrici escursionistiche già presenti sul territorio dell’ambito (Via Francigena Mare, Via Etrusca, Grande Percorso Naturalistico, Strada dei Mille, Traversata dei Monti Livornesi, Dorsale della Bassa Val di Cecina, l’antica Via Campigliese, Via dei Cavalleggeri, Cammino dei Tirreni e Ciclopista Tirrenica di futura realizzazione) e collega fra loro svariati itinerari tematici comunali, come ad esempio il percorso a doppio anello attraverso le cantine vinicole di Riparbella.

Sostenibilità e innovazione – Con l’intento di favorire la mobilità sostenibile (treno + bicicletta), l’itinerario del GTCE raggiunge tutte le 11 stazioni ferroviarie principali e secondarie dell’ambito. Infine, con l’intento di creare un’offerta turistica davvero integrata su scala regionale, il percorso GTCE comprende collegamenti con i territori limitrofi: ambito Livorno (verso Collesalvetti e Parco delle colline livornesi), ambito Terre di Pisa (tramite il Cammino dei Tirreni e il Bike trail Terre di Pisa), ambito Val di Cecina e Val d’Elsa (tramite la rete ciclabile di Cecina Outdoor), ambito Maremma area Nord (tramite i percorsi del Parco di Montioni verso Massa Marittima e la futura Ciclopista Tirrenica verso Follonica).

Per garantire una fruibilità più ampia e funzionale possibile, l’itinerario del GT Costa degli Etruschi dal 18 giugno sarà caricato su Komoot, piattaforma che consente di pianificare e creare itinerari escursionistici e cicloturistici.

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