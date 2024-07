Nasce l’associazione culturale “Siamo Livornesi”

Lunedì 8 luglio si affaccia alla città una nuova realtà culturale con l’intento di far conoscere la livornesità nel mondo. Il nome richiama semplicemente proprio al senso di appartenenza alla città dei Quattro Mori. La nascente associazione culturale prenderà il nome di “Siamo Livornesi” e verrà presentata lunedì 8 luglio in via Borra, 14 (Antiquariato Bocci), nel cuore della Venezia, con un evento di presentazione che prenderà piede dalle 18 alle 23. Per tutti i presenti sarà offerto un buffet e un calice di benvenuto. Durante la festa saranno presentati gli imminenti progetti dell’associazione e quelli futuri.

“La nostra associazione – spiegano i soci fondatori – è nata da una serie di riflessioni in seguito ad un dispiacere comune: quello di vedere spesso stranieri, e anche perché no ogni tanto anche qualche livornese, aggirarsi per Livorno senza meta, senza uno filo conduttore che potesse guidare il loro sguardo. Da qui l’idea di diffondere la livornesità nel mondo. Come? Camminando e chiacchierando per la nostra bella città, mostrando come la viviamo, andando a far visita ad artisti e artigiani, attraverso la socializzazione e lo scambio culturale. Abbiamo anche un progetto in convenzione con la scuola superiore Vespucci-Colombo per far amare Livorno ai nostri giovani livornesi”.

Presidente di “Siamo Livornesi” è Douglas Stewart e vicepresidente sarà Claudia Barbanti. Gli altri soci fondatori sono Anna Lorenzini e Matteo Bernardo.

