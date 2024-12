Natale allo Spazio Coworking con Space Market

Spazio si prepara a ospitare la nuova edizione dello Space Market – Christmas Edition, l’appuntamento imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia tra creatività e divertimento

Spazio si prepara a ospitare la nuova edizione dello Space Market – Christmas Edition, l’appuntamento imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia tra creatività e divertimento. Le date: 7-8, 14-15 e 21-22 dicembre, dalle 10 alle 20, per tre weekend consecutivi dedicati ad arte, artigianato e iniziative uniche.

Un mercatino unico nel suo genere

Lo Space Market riunirà una selezione di artigiani, artisti locali e illustratori, con proposte che spaziano da creazioni artigianali uniche ad accessori e capi di abbigliamento second hand accuratamente selezionati. Ogni visitatore potrà trovare regali originali e sostenibili, immersi in un’atmosfera calda e accogliente.

Workshop esclusivi

Per arricchire l’esperienza, il programma di quest’anno include tre workshop imperdibili, ideali per adulti e bambini:

8 dicembre: Workshop di candele vegetali con Arte in Aria , per creare candele personalizzate e sostenibili.

con , per creare candele personalizzate e sostenibili. 14 dicembre: Workshop di decorazioni natalizie in macramè con Madamacramè , per imparare a intrecciare magici ornamenti per l’albero.

con , per imparare a intrecciare magici ornamenti per l’albero. 21 dicembre:Workshop di con Teresa Bruni e Laura Sgherri, per realizzare decorazioni uniche in rame lavorato a mano.

Non solo mercatino

Lo Space Market offrirà anche una programmazione ricca di eventi collaterali: dj-set per accompagnare lo shopping con musica dal vivo e, come gran finale, una Tombola epica che chiuderà l’edizione con premi e tanto divertimento.

Dove e quando

📅 Date: 7-8, 14-15 e 21-22 dicembre

⏰ Orario: 10:00 – 20:00

📍 Luogo: Spazio VIA GINORI 29 e via Maggi 38

Condividi:

Riproduzione riservata ©