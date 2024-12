(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

“Natale di Solidarietà” al centro Fonti del Corallo

Sarà un “Natale di Solidarietà” al centro Fonti del Corallo, un Natale forse meno commerciale e consumistico ma fortemente votato al sociale, rivolto ai soggetti fragili ed alle famiglie in difficoltà (clicca la clip bianca sopra al titolo per consultare la locandina).

Acli e Caritas insieme, in collaborazione e con la fattiva partecipazione della direzione del Centro Commerciale di Porta a Terra, promuoveranno dal 14 al 21 dicembre una speciale iniziativa per regalare una speranza ed un piccolo sostegno ai senza tetto, a chi vive grazie al supporto delle mense per meno abbienti, a quelle famiglie che non hanno disponibilità per comprare un regalo ai propri bambini. A tutti loro sarà dedicata una raccolta di giocattoli, indumenti, biancheria e prodotti per l’igiene di uso quotidiano.

Il punto di raccolta partirà da sabato 14 nella hall del centro al primo piano, presso uno stand dove volontari di Acli, Caritas Livorno e Fondazione Caritas saranno presenti per accogliere le donazioni e fornire tutte le informazioni necessarie. L’obiettivo è semplice ma di grande impatto: offrire un supporto concreto a chi ne ha più bisogno, contribuendo a rendere il Natale più sereno e dignitoso per le famiglie del territorio in difficoltà. Come partecipare a questa iniziativa di solidarietà e beneficenza? Tutti potranno partecipare contribuendo con un piccolo gesto: ad esempio donando indumenti, biancheria e prodotti per l’igiene (indicati sulle apposite ceste di raccolta) da devolvere agli utenti del servizio docce, attivo presso la Fondazione Caritas Livorno; oppure donando giocattoli, destinati alla Casa Madre-Bambino di Villa Benedetta, ai bambini dei detenuti nel carcere di Livorno ed ai bimbi delle famiglie che frequentano l’Emporio della Caritas. Il punto di raccolta sarà attivo durante gli orari di apertura del Centro Commerciale “L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che, mai come quest’anno, molte famiglie stiano affrontando situazioni di grande difficoltà economica -dichiarano i rappresentanti di ACLI e CARITAS – Un piccolo gesto di ognuno può trasformarsi in un grande aiuto per tanti. Invitiamo tutti i cittadini a donare con generosità e ad unirsi a questa speciale catena solidale natalizia”. Con il Natale alle porte, ACLI, CARITAS e il Centro Commerciale Fonti del Corallo lanciano sostanzialmente un appello a tutta la cittadinanza: “insieme possiamo fare la differenza. Partecipare a questa iniziativa significa regalare un sorriso, un aiuto concreto e un motivo di speranza a chi ne ha più bisogno”.

Per informazioni i numeri da contattare sono: 0586/809081 ACLI – 0586/884693 FONDAZIONE CARITAS Livorno.

La settimana del “Natale solidale” a Fonti del Corallo sarà scandita da momenti di intrattenimento, musica, animazione, con coinvolgimento di scuole di danza e associazioni sportive. Primo di tali appuntamenti, curati da Cronosax Livorno, spettacolo & Sport, ci sarà domenica pomeriggio 15 dicembre dalle 16,30 con l’arrivo degli Elfi-Ninja (del Ninja Cave di via Pera) che tra una spettacolare acrobazia e l’altra dispenseranno dolci e gadget ai bambini presenti in Galleria, con un tour che spazierà per tutto il Centro commerciale. Ci saranno poi momenti con giochi e animazione, spazi musicali ed esibizioni di scuole di danza, che saranno proposte anche sabato 21, sempre sotto la guida dell’affabulatore-animatore Alby. Al termine di questi appuntamenti la direzione del Centro Commerciale offrirà alla Caritas alcune gift-card da destinare all’Emporio alimentare.

