“Natale in Allegria”, grande musica e luci al Mercato

Sarà una giornata speciale quella che si svolgerà giovedì 8 dicembre all’interno del bellissimo mercato delle Vettovaglie, detto anche mercato centrale, opera dell’architetto Angiolo Badaloni del 1894, dove, fin dal mattino sarà allestito il “Villaggio del modellismo” dalle 9.30 fino alle ore 19.00 a cura dell’Accademia Livornese del Tempo Libero con esposizione della Livorno in Miniatura, modellismo Navale e Ferroviario, Ass.ne Livorno come era e Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese, esposizione Mattoncini e Studio Bonsai Livorno.

Alle 16 avrà inizio un intrattenimento musicale dal titolo “Natale in Allegria” con brani tratti dai più celebri Musical internazionali a cura della Compagnia Artemusical e Compagnia Lirica Livornese per la direzione artistica di Franco Bocci con la partecipazione di Massimo Gentili, Valentina Caturelli, Domenico Colucci, Marco Trovato, Rebecca Toschi, Marina Ardimento e Nicola Barontini presentati dal comico Massimiliano Bardocci con la partecipazione straordinaria dei figuranti de “La Livornina”. A conclusione del momento musicale alle 17,30 ci sarà l’accensione della Luminaria esterna del Mercato.

L’organizzazione è a cura del Centro Commerciale Naturale Modì – Buontalenti e del Consorzio Mercato delle Vettovaglie con il patrocinio del Comune di Livorno. L’ingresso è libero a tutta la cittadinanza.

Scaletta concerto 8 dicembre mercato inizio ore 16

Introduzione di Franco Bocci poi presenta Massimiliano Bardocci che condurrà la serata

Mascagni – Gentili

What a feeling – dal musical Flashdance – Caturelli

Che cosa è questo fuoco dal musical I Promessi Sposi – Colucci

Ogni volta è così – Toschi

Elephant love – dal musical Moulin Rouge – Caturelli e Trovato

Brano da definire – Marina Ardimento

Aladin il mondo è mio – Colucci e Caturelli

Sally – Toschi

Roma nun fa la stupida stasera – Caturelli e Colucci

Luna – Trovato

Parlami di Firenze – Colucci e Trovato

Brano da definire – Ardimento

Mamma mia – Caturelli

