Natale in musica con il Conservatorio Mascagni

Alle 18 recital pianistico di Sara Alessandra Palminteri. Alle 21 il Concerto di Natale aperto alla cittadinanza con l’Orchestra d’archi diretta dal M° Chiara Morandi

Sarà una giornata profondamente immersa nel clima del Natale quella di domenica 21 dicembre, che segna anche gli ultimi appuntamenti in cartellone del Conservatorio “Pietro Mascagni” per il 2025, prima del tradizionale Concerto di Capodanno, in programma il 1° gennaio al Teatro Goldoni. In questa cornice natalizia, il Conservatorio sarà protagonista di due eventi di alto profilo artistico, capaci di dialogare con la città e con alcuni dei suoi luoghi simbolo, nel segno della musica come spazio di festa e incontro. L’appuntamento clou sarà alle ore 21, quando la Parrocchia di Santa Rosa (via Niccolò Machiavelli 32) ospiterà, a ingresso libero, il tradizionale Concerto di Natale, eseguito dall’Orchestra d’Archi del Conservatorio Mascagni, diretta dal M° Chiara Morandi. Il programma spazierà dal Concerto in Sol maggiore per viola e orchestra d’archi di Georg Philipp Telemann, con Letizia Chiappini solista, al celeberrimo ciclo de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, affidato ai giovani solisti Leone Pini, Eleonora Panza, Stella Rizzelli e Olimpia Pelletier, con la partecipazione del violoncellista Giovanni Agostini. Completa il programma la Pastorale dal Concerto Grosso fatto per la notte di Natale di Arcangelo Corelli, autentico simbolo della tradizione musicale natalizia, seguita da un medley natalizio nell’arrangiamento di Chiara Morandi.

“Il Concerto di Natale – dichiara il Presidente del Conservatorio Mascagni, Emanuele Rossi – è un momento che unisce qualità artistica e restituzione pubblica del lavoro quotidiano che svolgono i nostri allievi e le nostre allieve. Attraverso iniziative come questa, il Conservatorio rinnova il proprio ruolo di istituzione culturale aperta alla città, capace di dialogare con il territorio e di offrire occasioni di arte condivisa e accessibile a tutti”. Il Direttore Federico Rovini sottolinea come “mettere i nostri studenti al centro di programmi così impegnativi, sotto la guida di docenti altamente preparati, significhi accompagnarli in un percorso di maturazione artistica e professionale completo. Il confronto con grandi capolavori del repertorio, in contesti di forte valore simbolico, rappresenta uno degli elementi fondanti della nostra proposta formativa”. Prima del concerto serale, la giornata vedrà anche un secondo appuntamento musicale promosso dal Conservatorio Mascagni: alle ore 18, presso il Museo Civico Giovanni Fattori, è in programma il recital pianistico di Sara Alessandra Palminteri. La giovane artista, allieva della professoressa Federica Bortoluzzi, accompagnerà il pubblico della mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” in un percorso musicale che spazia da Mozart a Debussy e Chopin, offrendo ai presenti un’esperienza di ascolto intensa e raffinata, in dialogo con uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio artistico cittadino. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso alla mostra. Con questi due eventi, il Conservatorio “Pietro Mascagni” conferma il proprio impegno nella diffusione della cultura musicale, valorizzando i giovani talenti e rafforzando il legame con la città di Livorno attraverso una proposta artistica ampia e articolata, nonché profondamente radicata nel territorio.

