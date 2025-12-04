Natale tra parco attrazioni in piazza della Repubblica, mercatini e feste nei quartieri

Hanno inizio gli eventi che animeranno tutto il periodo natalizio. Alberi di Natale (da montare e montati) in piazza Grande, piazza XX, a Shangai, Corea, Antignano e Collinaia. Per le luminarie l’investimento di Fondazione LEM ammonta a 60.000 euro (più iva) a cui si aggiungono i contributi dei commercianti. La mostra su Giovanni Fattori a Villa Mimbelli aperta anche nei giorni di festa (Natale, Santo Stefano, 1 gennaio e 6 gennaio)

Hanno inizio gli eventi dedicati al Natale che animeranno tutto il mese di dicembre. La città, come di consueto, sarà allietata dalla luminarie, simbolo di festa e allegria, arricchita da alberi giganti, decori e installazioni. I mercatini, emblema del Natale, saranno numerosi in città e nei quartieri, oltre a eventi e attrazioni per grandi e piccini. Di seguito una carrellata delle iniziative natalizie.

Parco attrazioni (sarà allestito dopo il Villaggio Olimpico del 11-12-13 dicembre. Presumibilmente aprirà il 17 dicembre)

In piazza della Repubblica, durante il periodo natalizio, sarà allestito un parco attrazioni per bambini.

La ruota panoramica

In piazza della Repubblica è tornata la grande Ruota panoramica che, dall’alto dei suoi 27 metri, permette di gettare uno sguardo suggestivo sul centro città. Con i suoi giochi di luce serali è stata molto apprezzata dai livornesi, permettendo scatti inediti, in particolare dalla prospettiva di via Grande.

Mostra su Giovanni Fattori a Villa Mimbelli

La mostra a dicembre sarà aperta, oltre che nei consueti giorni, sempre con orario 10-19: lunedì 8 dicembre; lunedì 29 dicembre; lunedì 5 gennaio. Ugualmente aperta nei giorni di festa (Natale, Santo Stefano, 1 gennaio e 6 gennaio). Dal 2 dicembre all’11 gennaio sarà chiusa solo lunedì 15 dicembre e lunedì 22 dicembre.

La luminaria

La luminaria di quest’anno è stata allestita a seguito di una manifestazione di interesse rivolta da Fondazione LEM ai Centri commerciali naturali e ai commercianti di una stessa strada interessati all’allestimento. L’obiettivo era quello di facilitare, attraverso il raggruppamento dei soggetti interessati, la relazione e il confronto tra gli esercenti e la ditta Neon Tecnica di Pisa incaricata della realizzazione. L’investimento di Fondazione LEM per conto del Comune ammonta a 60.000 euro (più iva) a cui si aggiungono i contributi dei commercianti. Sono previsti addobbi e festoni luminosi a led: si tratta, dunque, di allestimenti a basso consumo. Le strade illuminate sono: Via Ricasoli, Via Magenta, Corso Amedeo, Via Marradi, Via Cambini, Zona mercatale 1 (Via del Giglio, Via del Cardinale, Via Buontalenti, Santa fortunata, Piazza Cavallotti), Zona mercatale 2 (Piazza Cavour, piazze Scali), Via Garibaldi, Colline, Via Roma, Borgo San Jacopo, Via Pisana, Coteto, Ardenza, Antignano, Via Gazzarrini. Installazioni nelle piazze: Piazza Luogo pio, Piazza Grande, Piazza Attias. Installazioni alberi led: Quartiere Shangai, Quartiere Corea zona Pam, Antignano, Collinaia. Inoltre sarà presente un albero di 6 metri in piazza XX e l’albero, come di consueto, in piazza Grande. Per altre vie sono ancora in corso le interlocuzioni tra la ditta incaricata e i commercianti e quindi, sicuramente, saranno ancora altre quelle ad illuminarsi a festa.

Mercati straordinari in centro

Via Serristori:

Lunedì 1-8-15-22-29 dicembre 2025 con orario 07.00-14.00 (compreso accesso e sgombero)

Via S.Giulia/Via Del Giglio:

Domenica 7-14-21-28 dicembre 2025 con orario 07.00-19.00 (compreso accesso e sgombero)

Mercato di Piazza Cavallotti:

dal 6 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 (comprese le domeniche 7-14-21-28 dicembre 2025 e 4 gennaio 2026) con orario 05.30/19.00 (compreso accesso e sgombero)

I mercati non verranno svolti nei giorni festivi del 25-26 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026

Aperture straordinarie del mercatino del venerdì

Il mercatino, oltre ai consueti appuntamenti del venerdì, si terrà nelle seguenti domeniche: 30 novembre; 7, 14, 21 e 28 dicembre. Prevista anche un’apertura straordinaria per l’8 dicembre. Inoltre ogni domenica il mercatino del venerdì, dalle 8 alle 15 (il 30 novembre fino alle 13) sarà allietato dalla presenza di Babbo Natale a cui i bambini potranno consegnare la letterina e in cambio riceveranno un piccolo dono. L’8 dicembre ci sarà animazione.

Mercato delle Vettovaglie

Orari di apertura

Lunedì 8 dicembre dalle 8 alle 19

20/21/22/23 dalle 7 alle 18

24/27/31 dalle 7 alle 15

Nei giorni del 20 e 27 il mercato sarà aperto anche dalle 18 alle 23

L’8 dicembre alle ore 17.30 sarà inaugurata la luminaria del Mercato alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo. Nella stessa giornata, dalle 15 alle 19 è previsto un torneo di burraco aperto a tutti. La quota di iscrizione ammonta a €5 e l’incasso sarà devoluto a sostegno dei progetti Unicef per i bambini. Per prenotazioni 328 1667291. Unicef sarà presente al mercato con banchetto.

Mercatino di Natale in Fortezza Nuova

Nei giorni 7 e 8 dicembre, dalle ore 10 alle 19 la Fortezza Nuova ospiterà il Fortezza Market Days. Oltre 50 espositori tra artigiani, produttori locali, creativi, associazioni e piccole realtà. Il mercatino di Natale avrà uno spazio complementare dedicato ai bambini gestito dal Koala Ludo. Il mercatino di Natale sarà ad ingresso gratuito.

Acquario

A spasso con la tartaruga: un’animazione che si terrà tutti i giorni alle 10:30 e dura circa un’ora; è inclusa nel biglietto d’ingresso. Letterine per Babbo Natale: i bambini potranno portare e spedire la loro letterina a Babbo Natale in acquario, a partire dal 7 dicembre. Percorso speciale “Dietro le quinte”: disponibile su prenotazione e a pagamento (€4 in più rispetto al biglietto d’ingresso), si svolge a orari fissi durante la giornata. Speech informativi: inclusi nel biglietto di ingresso, si terranno a orari

prestabiliti durante la visita.

Autobus gratuiti

Nelle domeniche di dicembre 7, 14, 21 e lunedi 8 le corse in autobus saranno gratuite.

Regalo sospeso

Torna anche quest’anno il regalo sospeso” iniziativa pensata per donare un

sorriso ai bambini delle famiglie livornesi in difficoltà, L’iniziativa per raccogliere

i regali ha avuto inizio a novembre e si concluderà domenica 21 dicembre. I

regali verranno poi ritirati e consegnati ai destinatari attraverso organizzazioni

del Terzo Settore. Hanno aderito negozi di giocattoli, librerie e cartolerie.

Feste organizzate dai Consigli di Zona

Consiglio di zona 1: il 14 e il 15 dicembre iniziative in Piazza Fratelli Bandiera e

in via Stenone nel quartiere Shangai. Lunedì 15 dicembre si terrà l’evento

“Christmas for Peace” con il seguente programma: sfilata dei bambini e delle

bambine della scuola primaria Campana e della scuola secondaria di prima

grado Fermi, con partenza alle ore 9,45 circa dai rispettivi plessi passando poi

per via Stenone, via Giolitti, via Fratelli Bandiera, via Paretti, via Bixio, via

Menotti con ritorno in via Stenone. Nella piazzetta Anfiteatro di Shangai, con la partecipazione anche dei bambini e delle bambine della Scuola dell’infanzia Pippicalzelunghe, Flash Mob per la pace, esposizione dei lavori dei bambini ed altri momenti musicali Sempre nell’anfiteatro giocoliere e saltimbanco. Il termine è previsto per le 12,30 circa. Presso il centro inclusivo “Pian di Rota” (ex asilo) in via delle Sorgenti 269 è possibile visitare la casa di Babbo Natale aperta dal 15 al 24 dicembre dalle ore 16 alle 19 con ingresso gratuito. Sabato 20 dicembre sarà presente Babbo Natale. Il Consiglio di Zona 2 organizzerà domenica 21 dicembre una festa in piazza Garibaldi. Il Consiglio di Zona 3 illuminerà piazza San Pietro e Paolo.

